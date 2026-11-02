Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен предложить партии кандидатуру женщины на должность следующего федерального президента. Об этом он заявил на заседании окружных председателей Христианско-демократического союза, сообщили участники встречи Der Spiegel.

Кандидатка от политического центра

По словам участников встречи, Мерц планирует предложить партии общую кандидатуру — женщину из политического центра. Он подчеркнул, что определился: следующей главой государства должна стать женщина.

Канцлер также хочет предложить кандидатуру таким образом, чтобы уже в первом туре голосования Федерального собрания она получила широкое большинство. По данным издания, Мерц сообщил о намерении внести предложение на следующей неделе.

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Консультации с партиями

Ранее в окружении канцлера заявляли, что ХДС претендует на выдвижение собственного кандидата или кандидатки. В то же время в ХСС и Социал-демократической партии Германии немало сторонников кандидатуры политика ХСС и председателя ландтага Баварии Ильзе Айгнер. Среди них — глава парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш.

До заседания президиума ХДС в следующий понедельник Мерц планирует провести консультации с руководителями региональных отделений партии, премьер-министрами земель, членами президиумов ХДС и ХСС. После заседания руководящих органов ХДС переговоры планируют расширить на партнера по коалиции — СДПГ. Мерц также намерен поговорить с Зелеными.

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