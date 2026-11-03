В Луизиане, США, во вторник голосуют за следующего представителя штата в Сенате США. Выборы проходят после того, как действующий сенатор-республиканец Билл Кэссиди, занимавший должность два срока, не смог получить повторную номинацию своей партии. Об этом сообщает The Hill.

Кэссиди занял третье место

В ходе первого тура республиканских праймериз Кэссиди занял третье место, набрав чуть менее 25% голосов. Издание отмечает, что сенатор критиковал президента Дональда Трампа и не всегда голосовал в соответствии с его политической повесткой.

Во второй тур вышли поддержанная Трампом представительница Джулия Летлоу и казначей штата Джон Флеминг. Летлоу победила Флеминга с отрывом примерно в 14 процентных пунктов.

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Кандидат от демократов

Кандидатом от Демократической партии является Джейми Дэвис — бывший член полицейского жюри прихода Тенсас. В Луизиане полицейским жюри называют выборный орган, аналогичный совету окружных комиссаров в других штатах. Его члены управляют приходами — так в штате называются административные единицы вместо округов.

Дэвис победил на праймериз Демократической партии, получив 47% голосов. Избирательные участки в Луизиане должны закрыться в 21:00 по восточному стандартному времени США.

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