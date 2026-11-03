W Luizjanie w Stanach Zjednoczonych we wtorek wybierany jest kolejny przedstawiciel stanu w Senacie USA. Wybory odbywają się po tym, jak urzędujący republikański senator Bill Cassidy, sprawujący urząd przez dwie kadencje, nie zdołał uzyskać ponownej nominacji swojej partii. Poinformował o tym The Hill.

Cassidy zajął trzecie miejsce

W pierwszej turze republikańskich prawyborów Cassidy zajął trzecie miejsce, uzyskując nieco mniej niż 25% głosów. Portal zaznacza, że senator krytykował prezydenta Donalda Trumpa i nie zawsze głosował zgodnie z jego agendą polityczną.

Do drugiej tury przeszli popierana przez Trumpa kongresmenka Julia Letlow oraz skarbnik stanowy John Fleming. Letlow pokonała Fleminga przewagą około 14 punktów procentowych.

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Kandydat Demokratów

Kandydatem Partii Demokratycznej jest Jami Davis, były członek Police Jury parafii Tensas. W Luizjanie Police Jury to wybierany organ podobny do rady komisarzy hrabstwa w innych stanach. Jego członkowie zarządzają parafiami — tak w tym stanie nazywane są jednostki administracyjne zamiast hrabstw.

Davis wygrał prawybory Partii Demokratycznej, zdobywając 47% głosów. Lokale wyborcze w Luizjanie mają zostać zamknięte o 21:00 czasu wschodniego USA.

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