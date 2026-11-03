W Stanach Zjednoczonych gubernator Florydy Ron DeSantis powiedział, że wojna w Iranie stała się poważnym ciężarem dla kandydatów Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych. Powiedział to w poniedziałek wieczorem na antenie SiriusXM w rozmowie ze sportowym i politycznym komentatorem Stephenem A. Smithem, informuje The Hill.

Ceny paliwa

Według DeSantisa konflikt spowodował wzrost cen benzyny, który szczególnie odczuwają osoby wykonujące zawody robotnicze. Wezwał republikanów, by nie ignorowali wpływu wojny na ceny, ponieważ jego zdaniem wyborcy nie uwierzą politykom zaprzeczającym oczywistemu dla nich wzrostowi kosztów.

We wtorek średnia cena benzyny w USA osiągnęła 4,11 dolara za galon — był to rekordowy poziom dla dnia wyborów. The Hill wiąże wysokie ceny przede wszystkim z zamknięciem Cieśniny Ormuz, ważnego szlaku światowego transportu ropy. Redakcja zauważa, że administracja prezydenta Donalda Trumpa rozpatruje kwestię cieśniny w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny; wielkość dostaw ropy wzrosła w porównaniu z początkiem działań wojennych, jednak ceny pozostają wysokie.

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Ryzyka dla partii

DeSantis powiedział również, że Trump przystępował do wyborów w 2024 roku z obietnicą nierozpoczynania nowych wojen. Jego zdaniem z powodu przedłużającej się wojny w Iranie część zwolenników Partii Republikańskiej „odsunęła się” od polityki. Dodał, że kontynuowanie wojny do końca prezydenckiej kadencji Trumpa może utrudnić republikanom kolejny cykl wyborczy w 2028 roku.

Odpowiadając na pytanie o możliwe zmiany w polityce partii w razie porażki wyborczej, DeSantis wymienił sztuczną inteligencję, centra danych oraz wielkie firmy technologiczne. Stwierdził, że republikanie powinni bardziej kierować się interesami małych firm i ludzi pracujących.

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