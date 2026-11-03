В Польше против главы профсоюза «Полицейская солидарность» Яцека Лукасяка открыли дисциплинарное производство. Во вторник его срочно вызвали в Воеводское управление полиции в Кракове, где после двухчасовой встречи начали производство, сообщает Interia.

Письмо и публикации в соцсетях

По данным издания, производство касается письма Лукасяка главному коменданту полиции, генералу Мареку Бороню, а также активности главы профсоюза в социальных сетях. В письме он требовал объяснить, в каком положении оказалась полиция после событий у Конституционного трибунала.

Лукасяк отметил, что среди полицейских, направленных на службу в Варшаву, было много молодых правоохранителей, проходящих профессиональную адаптацию после завершения базового курса. По его словам, у них недостаточно опыта для обеспечения таких мероприятий.

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Сомнения относительно действий полиции

Глава «Полицейской солидарности» также писал, что полицейские из разных гарнизонов высказывали юридические сомнения относительно действий правоохранителей на территории Конституционного трибунала. В подтверждение этих сомнений в письме упоминались сообщения об отказе во входе на территорию трибунала польским парламентариям, а также ситуация, когда президент Польши был вынужден проходить через полицейский кордон.

По словам Лукасяка, профсоюз получал вопросы от семей полицейских, обеспокоенных здоровьем и жизнью близких. Он также заявлял, что эта ситуация существенно повлияла на моральное состояние правоохранителей, которые не хотят становиться частью политических противостояний.

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