波兰已对“警方团结”工会主席雅采克·武卡希克启动纪律程序。周二，他被紧急传唤至克拉科夫省警察局，在进行了两小时会面后，相关程序随即启动，Interia报道。

信件和社交媒体帖子

据该媒体报道，此次程序涉及武卡希克致警察总长、马雷克·博龙将军的一封信，以及这名工会负责人在社交媒体上的活动。他在信中要求解释，在宪法法庭附近发生事件后，警方处于何种境地。

武卡希克指出，被派往华沙执勤的警察中有许多年轻执法人员，他们在完成基础课程后正在接受职业适应培训。据他所述，他们没有足够经验来保障此类活动。

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对警方行动的质疑

“警方团结”主席还写道，来自不同警区的警察对执法人员在宪法法庭范围内的行动表达了法律方面的疑虑。作为这些疑虑的佐证，信中提及有报道称波兰议员被拒绝进入法庭区域，以及波兰总统被迫穿过警方警戒线的情况。

武卡希克表示，工会收到了警察家属的询问，他们担心亲人的健康和生命安全。他还称，这一情况显著影响了执法人员的士气，他们不希望成为政治对抗的一部分。

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