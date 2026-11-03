Проти голови профспілки Яцека Лукасіка відкрили дисциплінарне провадження — Interia

У Польщі проти голови профспілки «Поліцейська солідарність» Яцека Лукасіка відкрили дисциплінарне провадження. У вівторок його терміново викликали до Воєводського управління поліції в Кракові, де після двогодинної зустрічі розпочали провадження, повідомляє Interia.

Лист і дописи у соцмережах

За даними видання, провадження стосується листа Лукасіка до головного коменданта поліції, генерала Марека Бороня, а також активності очільника профспілки в соціальних мережах. У листі він вимагав пояснити, в якому становищі опинилася поліція після подій біля Конституційного трибуналу.

Лукасік зазначав, що серед поліцейських, направлених на службу до Варшави, було багато молодих правоохоронців, які проходять професійну адаптацію після завершення базового курсу. За його словами, вони не мають достатнього досвіду для забезпечення таких подій.

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Сумніви щодо дій поліції

Голова «Поліцейської солідарності» також писав, що поліцейські з різних гарнізонів висловлювали правові сумніви щодо дій правоохоронців на території Конституційного трибуналу. Як підтвердження цих сумнівів у листі згадано повідомлення про відмову у вході на територію трибуналу польським парламентарям, а також ситуацію, коли президент Польщі був змушений проходити крізь поліцейський кордон.

За словами Лукасіка, профспілка отримувала запитання від родин поліцейських, занепокоєних здоров’ям і життям близьких. Він також заявляв, що ця ситуація істотно вплинула на моральний стан правоохоронців, які не хочуть ставати частиною політичних протистоянь.

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