В районе Ройтлингена в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии задержали гражданина Турции по делу о поджоге терминала спутниковой связи Starlink в Польше. Суд заключил мужчину под стражу, сообщает Interia.

Подозрение в склонении к поджогу

По данным Генеральной прокуратуры Штутгарта и Земельного ведомства уголовной полиции Баден-Вюртемберга, задержанный якобы склонил к поджогу двух других подозреваемых, которых ранее задержали в этой федеральной земле. В отношении него начали отдельное уголовное производство по подозрению в подготовке преступления террористического характера.

По версии следствия, мужчина мог убедить двух других подозреваемых в ночь с 22 на 23 сентября воспользоваться транспортом в Польшу, который предоставила еще одна подозреваемая. После этого они должны были поджечь терминал системы спутниковой связи к югу от Варшавы.

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Предыдущие задержания

Двух первых подозреваемых, граждан Турции в возрасте 34 и 38 лет, около трех недель назад задержали в Нюртингене по запросу польских следователей. Они находятся под стражей, а Польша направила запрос об их экстрадиции. Отдельно в Берлине антитеррористическое подразделение задержало мужчину, которого подозревают в помощи исполнителям.

Пожар на терминале Starlink произошел 23 сентября в Воле-Карбовской, примерно в 50 километрах к югу от Варшавы. Польское правительство назвало инцидент вероятным актом саботажа. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал задержание первых двух подозреваемых очередным актом гибридной войны. Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк заявил, что, по его мнению, за саботажем стоят российские разведывательные службы государства-агрессора.

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