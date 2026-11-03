Німеччина затримала третього підозрюваного у справі про підпал Starlink у Польщі — Interia

У районі Ройтлінгена в землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини затримали громадянина Туреччини у справі про підпал термінала супутникового зв’язку Starlink у Польщі. Суд узяв чоловіка під варту, повідомляє Interia.

Підозра у схилянні до підпалу

За даними Генеральної прокуратури Штутгарта та Земельного кримінального відомства Баден-Вюртемберга, затриманий нібито схилив до підпалу двох інших підозрюваних, яких раніше затримали в цій федеральній землі. Проти нього розпочали окреме кримінальне провадження за підозрою у підготовці злочину терористичного характеру.

За версією слідства, чоловік міг переконати двох інших підозрюваних уночі з 22 на 23 вересня скористатися транспортом до Польщі, який забезпечила ще одна підозрювана. Після цього вони мали підпалити термінал системи супутникового зв’язку на південь від Варшави.

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Попередні затримання

Двох перших підозрюваних, громадян Туреччини віком 34 і 38 років, приблизно три тижні тому затримали в Нюртінгені на запит польських слідчих. Вони перебувають під вартою, а Польща подала запит про їхню екстрадицію. Окремо в Берліні антитерористичний підрозділ затримав чоловіка, якого підозрюють у допомозі виконавцям.

Пожежа на терміналі Starlink сталася 23 вересня у Волі Карбовській, приблизно за 50 кілометрів на південь від Варшави. Польський уряд назвав інцидент імовірним актом саботажу. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав затримання перших двох підозрюваних черговим актом гібридної війни. Міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк заявив, що за саботажем, на його думку, стоять російські розвідувальні служби держави-агресора.

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