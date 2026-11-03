德国西南部巴登-符腾堡州罗伊特林根地区，一名土耳其公民因涉嫌在波兰纵火焚烧Starlink卫星通信终端而被拘留。法院已对该男子实施羁押，Interia报道。

涉嫌教唆纵火

据斯图加特总检察院和巴登-符腾堡州刑事警察局称，被拘留者据称教唆另外两名此前在该联邦州被拘留的嫌疑人实施纵火。有关部门以涉嫌准备具有恐怖主义性质的犯罪为由，对他另行启动刑事诉讼程序。

调查人员认为，该男子可能说服另外两名嫌疑人在9月22日至23日夜间乘坐由另一名女嫌疑人提供的交通工具前往波兰。之后，他们本应放火焚烧华沙以南的一处卫星通信系统终端。

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此前的拘留

约三周前，应波兰调查人员请求，两名首批嫌疑人——分别为34岁和38岁的土耳其公民——在尼尔廷根被拘留。他们仍被羁押，波兰已提交引渡请求。此外，柏林的反恐部门拘留了一名涉嫌协助实施者的男子。

Starlink终端火灾于9月23日发生在沃拉·卡尔博夫斯卡，距离华沙以南约50公里。波兰政府称该事件可能是一起蓄意破坏行为。波兰总理唐纳德·图斯克称，对首两名嫌疑人的拘留是又一起混合战争行为。负责协调特种部门的部长托马什·谢莫尼亚克表示，他认为此次破坏活动的幕后是侵略国的俄罗斯情报部门。

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