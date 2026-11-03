自由民主党一个独立小组决定不重启对克里斯·伦纳德勋爵涉嫌性骚扰投诉的审议。该小组在接受法律咨询后认为，没有新的证据，案件无法重新立案，《卫报》报道。

小组的决定

该党委托三名作为党员的独立仲裁员重新评估伦纳德的行为。这是在获得法律意见之后作出的，此前的法律意见认为，2013年对四名女性投诉的调查在多个方面存在缺陷。

自由民主党领袖埃德·戴维表示，他对独立程序的结论感到失望和悲伤。今年年初审议重启后，他此前已暂停伦纳德的党籍。戴维表示，13年前，申诉人就已经因存在缺陷的调查而受到辜负，如今这一程序又一次未能让案件得到重新审查。

与此同时，戴维对现行投诉处理制度表示完全信任。他认为，该制度会以不同且更可靠的方式处理一项具有此类性质的新投诉。

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伦纳德的立场

伦纳德曾任该党执行主任，并于1999年获授终身贵族爵位。他表示，应当完整公开这项投诉。在他看来，其内容表明重新审议本不应进行。

警方和律师此前进行过多次审查，最终未能证实针对伦纳德的指控。他表示，如果自己无意中侵犯了任何人的个人空间，他对此道歉。

2013年，高级律师阿利斯泰尔·韦伯斯特 KC认定，在排除合理怀疑的标准下证明该案的可能性低于50%。与此同时，对其结论的概述提到，有总体可信的证据显示，存在侵犯申诉人个人空间和自主权的行为。伦纳德坚持认为，此前的决定是最终决定；他的律师理查德·坎农称，重新启动的投诉从一开始就在法律上存在错误。

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