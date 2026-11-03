Панель Ліберальних демократів не відновить розгляд скарг проти Реннарда — The Guardian

Незалежна панель Ліберальних демократів вирішила не відновлювати розгляд скарг щодо сексуальних домагань проти лорда Кріса Реннарда. Після юридичної консультації панель дійшла висновку, що без нових доказів справу не можна відкрити повторно, повідомляє The Guardian.

Рішення панелі

Партія доручила трьом незалежним арбітрам, які є її членами, повторно оцінити поведінку Реннарда. Це сталося після отримання юридичної поради, за якою розслідування 2013 року скарг чотирьох жінок було недосконалим у кількох аспектах.

Лідер Ліберальних демократів Ед Дейві заявив, що розчарований і засмучений висновком незалежної процедури. Раніше він відсторонив Реннарда від партії після поновлення розгляду на початку року. За словами Дейві, заявниць уже підвело недосконале розслідування 13 років тому, а тепер процедура знову не дала змоги переглянути справу.

Водночас Дейві висловив повну довіру до чинної системи розгляду скарг. На його думку, нову скаргу такого характеру вона розглядала б інакше та надійніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Реннарда

Реннард, колишній виконавчий директор партії, який отримав довічне перство у 1999 році, заявив, що скаргу слід оприлюднити повністю. На його думку, її зміст свідчить, що повторний розгляд не мав відбуватися.

Поліція та юристи раніше проводили низку перевірок, за підсумками яких звинувачення проти Реннарда не вдалося довести. Він заявляв, що просить вибачення, якщо ненавмисно порушив чийсь особистий простір.

У 2013 році старший юрист Алістер Вебстер KC дійшов висновку, що ймовірність довести справу поза розумним сумнівом була меншою за 50%. Водночас у викладі його висновків згадувалися загалом достовірні докази поведінки, яка порушувала особистий простір і автономію заявниць. Реннард наполягає, що попередні рішення були остаточними, а його адвокат Річард Кеннон назвав поновлену скаргу юридично хибною від самого початку.

Читай нас у