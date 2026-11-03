Niezależny panel Liberalnych Demokratów zdecydował, że nie wznowi rozpatrywania skarg dotyczących molestowania seksualnego przeciwko lordowi Chrisowi Rennardowi. Po konsultacji prawnej panel uznał, że bez nowych dowodów sprawy nie można ponownie otworzyć, informuje The Guardian.

Decyzja panelu

Partia poleciła trzem niezależnym arbitrom, którzy są jej członkami, ponownie ocenić zachowanie Rennarda. Stało się to po uzyskaniu porady prawnej, zgodnie z którą dochodzenie z 2013 roku w sprawie skarg czterech kobiet było pod kilkoma względami wadliwe.

Lider Liberalnych Demokratów Ed Davey oświadczył, że jest rozczarowany i zasmucony wnioskiem niezależnej procedury. Wcześniej zawiesił Rennarda w prawach członka partii po wznowieniu rozpatrywania sprawy na początku roku. Według Daveya skarżące już 13 lat temu zawiodło wadliwe dochodzenie, a teraz procedura ponownie nie pozwoliła na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie Davey wyraził pełne zaufanie do obecnego systemu rozpatrywania skarg. Jego zdaniem nową skargę tego rodzaju rozpatrzono by inaczej i bardziej rzetelnie.

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Stanowisko Rennarda

Rennard, były dyrektor wykonawczy partii, który otrzymał dożywotnie parostwo w 1999 roku, oświadczył, że skargę należy opublikować w całości. Jego zdaniem jej treść wskazuje, że ponowne rozpatrzenie nie powinno było się odbyć.

Policja i prawnicy wcześniej przeprowadzili szereg kontroli, po których zarzutów wobec Rennarda nie udało się udowodnić. Oświadczył, że przeprasza, jeśli nieumyślnie naruszył czyjąś przestrzeń osobistą.

W 2013 roku starszy prawnik Alistair Webster KC doszedł do wniosku, że prawdopodobieństwo udowodnienia sprawy ponad wszelką rozsądną wątpliwość było mniejsze niż 50%. Jednocześnie w omówieniu jego wniosków wspomniano o ogólnie wiarygodnych dowodach zachowania, które naruszało przestrzeń osobistą i autonomię skarżących. Rennard nalega, że wcześniejsze decyzje były ostateczne, a jego prawnik Richard Cannon nazwał wznowioną skargę prawnie wadliwą od samego początku.

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