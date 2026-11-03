Независимая панель Либеральных демократов решила не возобновлять рассмотрение жалоб о сексуальных домогательствах против лорда Криса Реннарда. После юридической консультации панель пришла к выводу, что без новых доказательств дело нельзя открыть повторно, сообщает The Guardian.

Решение панели

Партия поручила трем независимым арбитрам, являющимся ее членами, повторно оценить поведение Реннарда. Это произошло после получения юридического заключения, согласно которому расследование жалоб четырех женщин в 2013 году было несовершенным в нескольких аспектах.

Лидер Либеральных демократов Эд Дейви заявил, что разочарован и огорчен выводом независимой процедуры. Ранее он отстранил Реннарда от партии после возобновления рассмотрения в начале года. По словам Дейви, заявительниц уже подвело несовершенное расследование 13 лет назад, а теперь процедура вновь не позволила пересмотреть дело.

В то же время Дейви выразил полное доверие к действующей системе рассмотрения жалоб. По его мнению, новую жалобу такого характера она рассматривала бы иначе и более надежно.

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Позиция Реннарда

Реннард, бывший исполнительный директор партии, получивший пожизненное пэрство в 1999 году, заявил, что жалобу следует опубликовать полностью. По его мнению, ее содержание свидетельствует о том, что повторное рассмотрение не должно было состояться.

Полиция и юристы ранее провели ряд проверок, по итогам которых обвинения против Реннарда не удалось доказать. Он заявлял, что приносит извинения, если непреднамеренно нарушил чье-либо личное пространство.

В 2013 году старший юрист Алистер Уэбстер KC пришел к выводу, что вероятность доказать дело вне разумных сомнений была менее 50%. В то же время в изложении его выводов упоминались в целом достоверные доказательства поведения, нарушавшего личное пространство и автономию заявительниц. Реннард настаивает, что предыдущие решения были окончательными, а его адвокат Ричард Кэннон назвал возобновленную жалобу юридически ошибочной с самого начала.

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