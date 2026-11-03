Иранская газета Hamshahri включила британскую авиабазу Акротири на Кипре и военные объекты в Греции в перечень возможных целей в случае новой масштабной военной эскалации. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Карта Hamshahri

На первой полосе Hamshahri опубликовала карту с отмеченными военными объектами в девяти европейских странах, в частности на Кипре, в Греции, Германии, Великобритании, Франции и Италии. Материал вышел под заголовком «Посмотрим, что произойдет».

Газета отдельно упомянула базу Акротири и ее роль в операциях по наблюдению и военной поддержке в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Издание отметило, что европейская военная инфраструктура, используемая для поддержки американских операций, может рассматриваться иранскими властями как законная цель в случае нового масштабного обострения.

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Публикация Kayhan

Подобные материалы также опубликовала газета Kayhan, которую Cyprus Mail характеризует как издание жесткой линии. Она включила Кипр и Грецию в перечень стран, где потенциальными целями могут быть американские или натовские военные объекты.

Публикации появились через несколько часов после новых ударов США по иранским военным целям в районе Ормузского пролива. В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан во время вручения верительных грамот новым послом Кипра в Тегеране выразил поддержку укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

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