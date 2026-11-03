伊朗《Hamshahri》报将塞浦路斯的英国阿克罗蒂里空军基地以及希腊军事设施列入在发生新一轮大规模军事升级时可能成为目标的名单。据《塞浦路斯邮报》报道。

Hamshahri地图

Hamshahri在头版刊登了一张地图，标注了九个欧洲国家的军事设施，其中包括塞浦路斯、希腊、德国、英国、法国和意大利。该报道以“我们将看看会发生什么”为标题。

该报还特别提到阿克罗蒂里基地及其在东地中海和中东地区监视与军事支援行动中的作用。该报指出，用于支持美国行动的欧洲军事基础设施，可能被伊朗当局视为在发生新一轮大规模升级时的合法目标。

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Kayhan报道

《Kayhan》报也发表了类似材料，《塞浦路斯邮报》将其描述为强硬派媒体。该报将塞浦路斯和希腊列入一个国家名单，在这些国家，美国或北约军事设施可能成为潜在目标。

这些报道发表于美国对霍尔木兹海峡地区伊朗军事目标发动新一轮打击数小时后。同一天，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬在接受塞浦路斯新任驻德黑兰大使递交国书时，表示支持加强两国双边关系。

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