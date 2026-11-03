美国逮捕获特朗普赦免的国会大厦骚乱参与者——《卫报》

美国逮捕了来自北卡罗来纳州的克利夫兰·梅雷迪思。唐纳德·特朗普此前曾就与2021年1月6日国会大厦骚乱有关的案件赦免他。如今，他面临新指控，涉嫌威胁杀害审理其案件及国会大厦遇袭后其他案件的联邦法官。

据《卫报》报道，逮捕的依据是梅雷迪思4月在Facebook上发布的一篇帖子。调查称，他在帖子中呼吁处决所有审理与1月6日事件有关案件的联邦法官。

对法官的威胁

佐治亚州的联邦检察官在起诉书中表示，据他们掌握的信息，该信息是从佐治亚州发出的；该帖子包含直接的处决威胁，并且在具体情形下构成真实威胁。他们认为，梅雷迪思于2026年4月23日明知该信息可能被视为威胁，或罔顾这一风险，仍故意发布了该信息。

据美国政府称，上个月梅雷迪思还在中期选举后发布了其他令人不安、呼吁暴力的信息。尤其是，他写到将于2026年11月4日开始枪决，并称中期选举是“一场彻底的大屠杀”。

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此前案件

2021年12月，梅雷迪思因承认与威胁枪杀时任众议院议长南希·佩洛西有关的指控，被判处28个月监禁。检察官表示，2021年1月6日，他正从科罗拉多州前往华盛顿，但因车辆故障迟到，未赶上国会大厦附近的冲突。

据检方称，一名亲属将针对佩洛西的威胁告知梅雷迪思的母亲，后者联系了联邦调查局，特工随后在国会大厦附近的一家酒店找到他。在梅雷迪思的拖车中，他们发现了一支9毫米半自动枪械、一支带光学瞄准镜的步枪、约2,500发弹药和大容量弹匣。

2025年特朗普重返总统职位后的第一天，他在一项大规模赦免决定中赦免了梅雷迪思，该决定赦免了近1,600名与国会大厦骚乱有关案件的涉案人员。检察官在要求羁押梅雷迪思的动议中表示，他至少16个月来一直在网上威胁和骚扰个人及机构。据他们称，2025年7月，联邦调查局已因其对一名未具名人士的威胁与他谈话：梅雷迪思承认写过这些信息，但否认其具有威胁性质。

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