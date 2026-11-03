В США арестовали Кливленда Мередита из Северной Каролины, которого Дональд Трамп помиловал по делу, связанному со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Теперь он предстал перед новыми обвинениями в предполагаемых угрозах убийством федеральным судьям, рассматривавшим его и другие дела после нападения на Капитолий.

Как сообщает The Guardian, основанием для ареста стал пост Мередита в Facebook, опубликованный в апреле. По данным следствия, в нем он призывал казнить всех федеральных судей по делам, связанным с событиями 6 января.

Угрозы судьям

Федеральные прокуроры в Джорджии, откуда, по их данным, было отправлено сообщение, указали в жалобе, что пост содержал прямую угрозу казни и при конкретных обстоятельствах представлял реальную угрозу. Они считают, что Мередит сознательно опубликовал сообщение 23 апреля 2026 года, понимая, что его могут воспринять как угрозу, либо пренебрегая таким риском.

В прошлом месяце, как утверждает правительство США, Мередит также публиковал другие тревожные сообщения с призывами к насилию после промежуточных выборов. В частности, он написал о начале расстрелов 4 ноября 2026 года и назвал промежуточные выборы «абсолютной резней».

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Предыдущее дело

В декабре 2021 года Мередита приговорили к 28 месяцам лишения свободы после того, как он признал вину по обвинению, связанному с угрозой застрелить тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Прокуроры заявляли, что 6 января 2021 года он ехал из Колорадо в Вашингтон, однако из-за неисправности автомобиля прибыл поздно и не застал столкновений возле Капитолия.

По данным прокуратуры, после того как родственник сообщил матери Мередита об угрозе Пелоси, а та обратилась в ФБР, агенты разыскали его в отеле неподалеку от Капитолия. В прицепе Мередита они обнаружили 9-миллиметровое полуавтоматическое огнестрельное оружие, винтовку с оптическим прицелом, около 2 500 патронов и магазины большой емкости.

В первый день после возвращения на пост президента в 2025 году Трамп помиловал Мередита в рамках масштабного решения о помиловании почти 1 600 фигурантов дел, связанных со штурмом Капитолия. В ходатайстве о содержании Мередита под стражей прокуроры заявили, что он как минимум 16 месяцев угрожал и преследовал людей и учреждения в интернете. По их данным, в июле 2025 года ФБР уже беседовало с ним из-за угроз неназванному человеку: Мередит признал, что писал эти сообщения, но отрицал их угрожающий характер.

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