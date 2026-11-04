Витакер разъяснил позицию Трампа в отношении Путина и мирных переговоров

Посол США при НАТО Мэтью Витакер отверг предположение о том, что Дональд Трамп якобы больше склоняется к Владимиру Путину, чем к европейским союзникам. Такое мнение ранее высказала депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн во время дискуссии на Берлинской конференции по безопасности. В ответ американский дипломат заявил, что это впечатление не соответствует действительности, и объяснил, почему Вашингтон продолжает искать условия для мирного соглашения.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер категорически не согласился с утверждением, что президент Дональд Трамп ближе к главе Кремля Владимиру Путину, чем к европейским партнерам. Об этом он заявил в среду в ходе дискуссии на Берлинской конференции по вопросам безопасности, отвечая на вопрос председательницы конгресса конференции, депутата Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. «Я вынужден категорически это опровергнуть. Возможно, именно так это воспринимают на европейском континенте. Но это точно не соответствует действительности», — сказал Витакер.

До этого Штрак-Циммерманн говорила о необходимости усилить давление США на Россию, чтобы заставить её прекратить войну против Украины. Она отметила, что европейцев беспокоит позиция американского президента. По её словам, иногда создаётся впечатление, что Трамп больше прислушивается к Путину, чем к европейским союзникам.

Что Витакер сказал о переговорах с Россией

Отвечая на эту критику, американский дипломат заявил, что Трамп пытается найти условия для мирного соглашения. В то же время он признал, что договориться с российским руководством непросто. «Владимир Путин такой, какой он есть. Мы можем хотеть, чтобы он был другим. Мы можем хотеть, чтобы он согласился на то, что все мы считаем разумным соглашением. Но он не согласится», — отметил посол.

По словам Витакера, именно поэтому переговорщикам приходится искать вариант, который могли бы принять обе стороны конфликта — Украина и Россия. «Мы должны найти такие условия, на которые могут согласиться и украинцы, и россияне. И это оказалось очень сложным, как мы все знаем, поскольку война продолжается уже пятый год после вторжения в 2022 году», — сказал он.

Витакер также выразил недовольство тем, что европейские партнеры постоянно критикуют переговорный процесс. По его мнению, главная задача сейчас — не обсуждать сам формат переговоров, а достичь результата и положить конец войне.

Должна ли Европа быть за столом переговоров

Отдельно посол США высказался о роли европейских стран в мирных консультациях. Он отметил, что само присутствие представителей Европы за столом переговоров не является самым важным условием. На первом месте, по его словам, должно быть завершение войны и достижение прочного мира.

В то же время Витакер признал, что Европа уже принимает активное участие в консультациях и поддержке Украины. Он не исключил, что европейские представители могут сыграть решающую роль в переговорах. «Если голос Европы за столом переговоров станет тем фактором, который склонит чашу весов, тогда они должны там быть», — подытожил дипломат. Об этом он заявил в ходе дискуссии на Берлинской конференции по безопасности в среду, отвечая на замечание председателя конгресса конференции, депутата Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Демократы одержали победу на промежуточных выборах в Конгресс США и получили контроль над обеими палатами. Это ослабляет позиции президента Дональда Трампа внутри страны, но не означает, что его политика в отношении Украины немедленно изменится.

Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов во вторник. В то же время подсчет голосов в некоторых округах еще продолжался: нераспределенными оставались 68 мест в Палате представителей, в частности внимание было приковано к результатам на Аляске и в Миссисипи.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон решил покинуть свой пост после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Его решение может вызвать борьбу за лидерство среди республиканцев, которые теперь окажутся в меньшинстве в нижней палате Конгресса.

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