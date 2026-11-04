Вітакер пояснив позицію Трампа щодо Путіна та переговорів про мир

Посол США при НАТО Метью Вітакер відкинув припущення, що Дональд Трамп нібито більше схиляється до Володимира Путіна, ніж до європейських союзників. Таку думку раніше озвучила депутатка Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн під час дискусії на Берлінській безпековій конференції. У відповідь американський дипломат заявив, що це враження не відповідає дійсності, та пояснив, чому Вашингтон продовжує шукати умови для мирної угоди.

Посол США при НАТО Метью Вітакер категорично не погодився з твердженням, що президент Дональд Трамп ближчий до очільника Кремля Володимира Путіна, ніж до європейських партнерів. Про це він заявив у середу під час дискусії на Берлінській безпековій конференції, відповідаючи на запитання президентки конгресу конференції, депутатки Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. «Я змушений це категорично відкинути. Можливо, саме так це сприймають на європейському континенті. Але це точно не відповідає дійсності», — сказав Вітакер.

Перед цим Штрак-Ціммерманн говорила про необхідність посилити тиск США на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України. Вона зауважила, що європейців непокоїть позиція американського президента. За її словами, іноді складається враження, що Трамп більше прислухається до Путіна, ніж до європейських союзників.

Що Вітакер сказав про переговори з Росією

Відповідаючи на цю критику, американський дипломат заявив, що Трамп намагається знайти умови для мирної угоди. Водночас він визнав, що домовитися з російським керівництвом непросто. «Володимир Путін такий, який він є. Ми можемо хотіти, щоб він був іншим. Ми можемо хотіти, щоб він погодився на те, що всі ми вважаємо розумною угодою. Але він не погодиться», — зазначив посол.

За словами Вітакера, саме тому переговорникам доводиться шукати варіант, який могли б прийняти обидві сторони війни — Україна та Росія. «Ми повинні знайти такі умови, на які можуть погодитися і українці, і росіяни. І це виявилося дуже складним, як ми всі знаємо, оскільки війна триває вже п'ятий рік після вторгнення у 2022 році», — сказав він.

Вітакер також висловив невдоволення тим, що європейські партнери постійно критикують переговорний процес. На його думку, головне завдання зараз — не обговорювати сам формат переговорів, а досягти результату та завершити війну.

Чи повинна Європа бути за столом переговорів

Окремо посол США висловився про роль європейських країн у мирних консультаціях. Він зазначив, що сама присутність представників Європи за столом переговорів не є найважливішою умовою. На першому місці, за його словами, має бути завершення війни та досягнення тривалого миру.

Водночас Вітакер визнав, що Європа вже бере активну участь у консультаціях і підтримці України. Він не виключив, що європейські представники можуть відіграти вирішальну роль у переговорах. «Якщо голос Європи за столом переговорів стане тим, що схилить шальки терезів, тоді вони мають там бути», — підсумував дипломат. Про це він заявив під час дискусії на Берлінській безпековій конференції в середу, відповідаючи на зауваження президентки конгресу конференції, депутатки Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Демократи здобули перемогу на проміжних виборах до Конгресу США та отримали контроль над обома палатами. Це послаблює позиції президента Дональда Трампа всередині країни, але не означає, що його політика щодо України негайно зміниться.

Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу США за підсумками проміжних виборів у вівторок. Водночас підрахунок голосів у частині округів ще тривав: нерозподіленими залишалися 68 місць у Палаті представників, зокрема увага була прикута до результатів на Алясці та в Міссісіпі.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вирішив залишити посаду після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела. Його рішення може спричинити боротьбу за лідерство серед республіканців, які тепер опиняться в меншості в нижній палаті Конгресу.

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