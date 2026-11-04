Украина, ЕС и США обсудили экономическое будущее после войны

4 ноября Европейская комиссия провела переговоры с представителями Украины, США, Германии, Франции, Великобритании, НАТО и Всемирного банка. Главной темой стало послевоенное экономическое восстановление Украины и условия для её дальнейшего развития. Стороны обсудили, какие инструменты и ресурсы могут помочь стране восстановить экономику и привлечь инвестиции после окончания войны.

Встреча состоялась в рамках международных усилий, направленных на достижение прочного мира для Украины. Как сообщили в Еврокомиссии, переговоры стали продолжением недавних встреч в Майами. По их итогам партнеры продолжили работу над планом экономического развития Украины после войны.

За основу взяли концепцию процветания Украины, которую в начале 2026 года совместно разработали Украина и США. Нынешние переговоры были посвящены тому, как преобразовать эту концепцию в конкретные сценарии и определить возможности для их реализации. «Сегодняшняя работа и дальнейшие действия сосредоточены на доработке сценариев послевоенного экономического развития и процветания Украины. Это включает определение инструментов и средств, которые могут поддержать будущее развитие Украины и её собственные усилия», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Реформы и инвестиции в восстановление

Особое внимание в ходе переговоров было уделено реформам, которые Украина проводит в рамках подготовки к вступлению в Европейский Союз. В Еврокомиссии подчеркнули, что продолжение этих изменений важно не только для евроинтеграции, но и для экономической стабильности страны. Последовательные реформы должны укреплять доверие инвесторов, создавать условия для привлечения частного капитала и помогать Украине получать дальнейшую международную поддержку.

Фактически речь идет о том, что послевоенное восстановление будет зависеть не только от объема финансовой помощи. Важную роль будут играть также правила функционирования экономики, прозрачность государственных институтов и способность страны создать благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.

Сколько Евросоюз уже предоставил Украине

В Еврокомиссии также подтвердили, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину как во время войны, так и в процессе достижения мира и последующего восстановления. «ЕС остается единым и непоколебимым в своей поддержке Украины. Как крупнейший донор, ЕС выделил 231,5 млрд евро с начала агрессивной войны России», — отметили в ведомстве.

В заявлении добавили, что работа над достижением прочного мира не останавливает помощь Украине. Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать страну и способствовать укреплению её потенциала. Таким образом, переговоры 4 ноября стали очередным этапом подготовки международных партнёров к будущему восстановлению Украины. В настоящее время стороны работают над экономическими сценариями, реформами и механизмами, которые должны помочь стране развиваться после завершения войны. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи.

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