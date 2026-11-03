W USA aresztowano Clevelanda Mereditha z Karoliny Północnej, którego Donald Trump ułaskawił w sprawie związanej ze szturmem na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Teraz staje on przed nowymi zarzutami dotyczącymi domniemanych gróźb zabójstwa wobec sędziów federalnych, którzy rozpatrywali jego i inne sprawy po ataku na Kapitol.

Jak informuje The Guardian, podstawą aresztowania był wpis Mereditha na Facebooku, opublikowany w kwietniu. Według śledztwa wzywał on w nim do stracenia wszystkich sędziów federalnych w sprawach dotyczących wydarzeń z 6 stycznia.

Groźby wobec sędziów

Federalni prokuratorzy w Georgii, skąd według ich danych wysłano wiadomość, wskazali w skardze, że wpis zawierał bezpośrednią groźbę egzekucji i w konkretnych okolicznościach stanowił realną groźbę. Uważają oni, że Meredith świadomie opublikował wiadomość 23 kwietnia 2026 roku, rozumiejąc, że może ona zostać odebrana jako groźba, lub lekceważąc takie ryzyko.

W ubiegłym miesiącu, według twierdzeń rządu USA, Meredith publikował także inne niepokojące wiadomości wzywające do przemocy po wyborach śródokresowych. W szczególności napisał o rozpoczęciu rozstrzeliwań 4 listopada 2026 roku i nazwał wybory śródokresowe „absolutną rzezią”.

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Poprzednia sprawa

W grudniu 2021 roku Meredith został skazany na 28 miesięcy więzienia po przyznaniu się do winy w związku z zarzutem dotyczącym groźby zastrzelenia ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Prokuratorzy oświadczyli, że 6 stycznia 2021 roku jechał on z Kolorado do Waszyngtonu, jednak z powodu awarii samochodu przybył za późno i nie zastał starć w pobliżu Kapitolu.

Według prokuratury po tym, jak krewny poinformował matkę Mereditha o groźbie wobec Pelosi, a ona skontaktowała się z FBI, agenci odnaleźli go w hotelu w pobliżu Kapitolu. W przyczepie Mereditha znaleźli 9-milimetrową półautomatyczną broń palną, karabin z celownikiem optycznym, około 2 500 sztuk amunicji oraz magazynki o dużej pojemności.

W pierwszym dniu po powrocie na urząd prezydenta w 2025 roku Trump ułaskawił Mereditha w ramach szeroko zakrojonej decyzji o ułaskawieniu niemal 1 600 osób oskarżonych w sprawach związanych ze szturmem na Kapitol. We wniosku o tymczasowe aresztowanie Mereditha prokuratorzy stwierdzili, że przez co najmniej 16 miesięcy groził on ludziom i instytucjom oraz nękał ich w internecie. Według ich danych w lipcu 2025 roku FBI rozmawiało już z nim w związku z groźbami wobec nienazwanej osoby: Meredith przyznał, że pisał te wiadomości, lecz zaprzeczył ich groźnemu charakterowi.

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