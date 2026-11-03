Irańska gazeta Hamshahri umieściła brytyjską bazę lotniczą Akrotiri na Cyprze oraz obiekty wojskowe w Grecji na liście możliwych celów w razie nowej eskalacji militarnej na dużą skalę. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Mapa Hamshahri

Na pierwszej stronie Hamshahri opublikowała mapę z zaznaczonymi obiektami wojskowymi w dziewięciu krajach europejskich, w tym na Cyprze, w Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Materiał ukazał się pod tytułem „Zobaczymy, co się stanie”.

Gazeta osobno wspomniała o bazie Akrotiri i jej roli w operacjach obserwacyjnych oraz wsparcia wojskowego we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie. Wydanie zaznaczyło, że europejska infrastruktura wojskowa wykorzystywana do wspierania amerykańskich operacji może być uznawana przez irańskie władze za prawowity cel w razie nowej eskalacji na dużą skalę.

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Publikacja Kayhan

Podobne materiały opublikowała również gazeta Kayhan, którą Cyprus Mail charakteryzuje jako wydanie o twardej linii. Umieściła ona Cypr i Grecję na liście krajów, w których potencjalnymi celami mogą być amerykańskie lub natowskie obiekty wojskowe.

Publikacje pojawiły się kilka godzin po nowych amerykańskich uderzeniach na irańskie cele wojskowe w rejonie Cieśniny Ormuz. Tego samego dnia prezydent Iranu Masud Pezeszkian, podczas przyjmowania listów uwierzytelniających od nowego ambasadora Cypru w Teheranie, wyraził poparcie dla wzmacniania relacji dwustronnych między obu krajami.

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