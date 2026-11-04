W USA demokrata Mike McGuire, według prognozy Decision Desk HQ, może pokonać republikanina Jamesa Gallaghera w wyborach do Izby Reprezentantów w 1. okręgu Kalifornii. Jak informuje The Hill, po przeliczeniu 49% kart do głosowania McGuire wyprzedzał rywala o ponad 16 punktów procentowych.

Zmiana granic okręgu

Gallagher zdobył mandat w wyborach uzupełniających w czerwcu, zastępując republikańskiego kongresmena Douga LaMalfę, który zmarł w styczniu po ponad 10 latach reprezentowania regionu. Jednak granice okręgu, w którym Gallagher zwyciężył latem, zostały później znacząco zmienione.

Pod koniec ubiegłego roku wyborcy w Kalifornii zatwierdzili Proposition 50, która tymczasowo zmieniła mapę wyborczą stanu. Była to odpowiedź na zainicjowane przez republikanów zmiany granic okręgów w Teksasie, przeprowadzane na wezwanie prezydenta Donalda Trumpa. Do zaktualizowanego 1. okręgu włączono więcej wyborców demokratycznych, w tym części hrabstw Sonoma i Mendocino, natomiast szereg republikańskich bastionów przekazano sąsiednim okręgom.

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Przewaga demokratów

Przy wcześniejszych granicach Trump wygrał ten okręg w wyborach prezydenckich w 2024 roku przewagą około 25 punktów procentowych. Nowe granice, według The Hill, miały zapewnić byłej wiceprezydent Kamali Harris przewagę wynoszącą około 12 punktów. Przed dniem głosowania DDHQ zaliczało ten wyścig do bezpiecznych dla demokratów.

McGuire jest liderem Senatu Kalifornii i pracuje w stanowym organie ustawodawczym od 2014 roku. Wcześniej pełnił lokalne funkcje w hrabstwie Sonoma, w tym był burmistrzem miasta Healdsburg. Jego kampania koncentrowała się na przeciwdziałaniu polityce Trumpa, w tym federalnym cięciom w ochronie zdrowia i cłom, a także na zapobieganiu pożarom lasów i dostępności kosztów życia. Gallagher krytykował zmianę granic okręgów i podkreślał swoje doświadczenie w reprezentowaniu wiejskich społeczności Północnej Kalifornii.

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