В США демократ Майк Макгвайр, согласно прогнозу Decision Desk HQ, может победить республиканца Джеймса Галлагера на выборах в Палату представителей в 1-м округе Калифорнии. Как сообщает The Hill, после подсчета 49% бюллетеней Макгвайр опережал соперника более чем на 16 процентных пунктов.

Изменение границ округа

Галлагер получил мандат на внеочередных выборах в июне, сменив конгрессмена-республиканца Дага ЛаМалфу, который умер в январе после более чем 10 лет представительства региона. Однако границы округа, в котором Галлагер победил летом, впоследствии существенно изменились.

В конце прошлого года избиратели Калифорнии одобрили Proposition 50, которая временно перекроила избирательную карту штата. Это стало ответом на инициированные республиканцами изменения границ округов в Техасе, проводившиеся по призыву президента Дональда Трампа. В обновленный 1-й округ включили больше избирателей-демократов, в частности части округов Сонома и Мендосино, тогда как ряд республиканских опорных территорий передали соседним округам.

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Преимущество демократов

При прежних границах Трамп победил в этом округе на президентских выборах 2024 года с преимуществом примерно в 25 процентных пунктов. Новые границы, по данным The Hill, должны были обеспечить бывшему вице-президенту Камале Харрис преимущество примерно в 12 пунктов. Перед днем голосования DDHQ относила эту гонку к категории безопасных для демократов.

Макгвайр является лидером Сената Калифорнии и работает в законодательном органе штата с 2014 года. Ранее он занимал местные должности в округе Сонома, в частности был мэром города Хилдсберг. Его кампания была сосредоточена на противодействии политике Трампа, в частности федеральным сокращениям в сфере здравоохранения и пошлинам, а также на предотвращении лесных пожаров и доступности жизни. Галлагер критиковал изменение границ округов и подчеркивал свой опыт представительства сельских сообществ Северной Калифорнии.

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