Россия продлила право авиакомпаний не возвращать иностранным владельцам самолеты Boeing и Airbus до 2028 года

Российские власти продлят ещё на два года особый режим, позволяющий авиакомпаниям не возвращать иностранным лизингодателям самолёты Boeing, Airbus и другие воздушные суда, арендованные до начала полномасштабной войны против Украины. Соответствующий режим будет действовать до конца 2028 года, сообщают российские СМИ со ссылкой на подготовленное Минтрансом постановление правительства.

Механизм был введён в марте 2022 года. Он позволил российским перевозчикам оставить в своём пользовании самолёты, которые они не вернули иностранным владельцам после начала войны, а также страховать их по российским правилам. Изначально ограничения должны были действовать до конца 2024 года, однако впоследствии их продлили до конца 2026-го. Теперь это происходит в третий раз.

В Минтрансе объяснили необходимость такого решения защитой прав юридических лиц в связи с действиями «недружественных стран».

По данным издания, по состоянию на февраль 2022 года российские авиакомпании имели 515 самолетов Boeing, Airbus и Embraer, арендованных у зарубежных компаний. Часть воздушных судов была арестована за пределами РФ, остальные вернули владельцам или выкупили.

В настоящее время в России осталось 407 таких самолетов. Примерно в половине случаев — в отношении 202 самолетов — авиакомпаниям формально удалось урегулировать претензии иностранных лизингодателей.

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