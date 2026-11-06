В Подмосковье сожгли сотни тысяч коров, но СМИ удалили эту новость

В Московской области РФ зафиксирован один из крупнейших случаев массового сжигания крупного рогатого скота за последнее время. В Коломенском городском округе, по сообщению Telegram-канала Baza, сожгли 800 тысяч коров. Сначала канал опубликовал информацию об инциденте со ссылкой на местных жителей, но примерно через два часа удалил пост.

Это может свидетельствовать о цензуре, ведь о массовом уничтожении скота в Московской области сообщали и другие источники.

В то же время изданию «Агентство» не удалось найти случаев столь масштабного сжигания больных коров в регионе. По масштабам подобный инцидент происходил весной в Сибири, где фермеры протестовали против массового убоя скота.

По информации Baza, туши животных сожгли менее чем в двух километрах от поселка Семеновское, расположенного примерно в 10 км от Коломны. Публикация Telegram-канала сохранилась в архиве TGStat.

Местные жители рассказали каналу, что перед сжиганием на площадку привезли автомобильные шины, которые использовали для разжигания огня.

Видео пожара также сняли жители села Непецино Коломенского района, расположенного примерно в пяти километрах от Семеновского. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит НеМосква».

По данным Baza, представители компании «Русмилк» решили умертвить скот после заражения дерматитом, а туши утилизировать путем сжигания.

Изначально животных планировали сжигать в другом месте — примерно в километре от села Горностаево, расположенного ориентировочно в пяти километрах от Семеновского. Однако местная администрация отменила это решение после протестов жителей.

Издание «Агентство» не нашло других случаев за последние годы, когда в Московской области сжигали туши коров в таких масштабах.

В то же время в конце октября жительница Шатуры Марина Колосова написала в социальной сети «ВКонтакте» о сжигании примерно 300 животных из-за узлового дерматита в поселке Шатурторф.

«Жгли 4–5 дней примерно в 2 км от жилого сектора… Дышали этим 5 дней», — описывала она.

Ранее в регионе также уничтожали другой скот из-за инфекционных заболеваний:

В 2017 году в Раменском районе сожгли 194 свиньи из-за африканской чумы свиней.

В 2016 году в Московской области уничтожили огнем 322 туши свиней из-за того же заболевания.

В конце зимы и в начале весны в Новосибирской области российские власти изъяли тысячи коров. Впоследствии туши животных сжигали.

Официально власти объясняли такие меры вспышкой пастереллеза. Однако действия чиновников, по оценкам критиков, больше напоминали меры, которые применяют в случае выявления ящура.

Позже центр ветеринарно-санитарного управления области признал, что у коров, изъятых в ходе кампании, обнаружили ящур.

Массовый изъятие и уничтожение скота вызвало протесты фермеров, выступавших против действий властей.

В Забайкальском крае России ввели режим повышенной готовности из-за вспышек ящура в соседних Китае и Монголии. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что эти меры должны предотвратить распространение инфекции. Власти поручили выделить средства на закупку вакцины, провести вакцинацию скота в 12 округах и ограничить его выпас в радиусе 10 километров от границы. Фермерам также рекомендовали обращаться к специалистам, если у животных появятся признаки заболевания, а продавать мясо и молоко — только при наличии ветеринарных документов.

Чума в России: что известно об эпидемии на данный момент.

В Иркутской области 189 человек взяли под наблюдение из-за подозрения на чуму — RMF24

Читай нас в