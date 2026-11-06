莫斯科郊区焚烧了数十万头奶牛，但媒体删除了这条新闻

俄罗斯莫斯科州发生了近期最大规模的牛只集体焚烧事件之一。 据Telegram频道Baza报道，在科洛缅斯克市辖区，有80万头奶牛被焚毁。该频道最初援引当地居民的话发布了该事件的消息，但约两小时后删除了该帖子。

这可能表明存在审查行为，因为其他消息来源也曾报道过莫斯科州发生大规模销毁牲畜的事件。

与此同时，《机构》媒体未能找到该地区发生过如此大规模焚烧患病奶牛的案例。就规模而言，类似事件曾于今年春季在西伯利亚发生，当时当地农民曾抗议大规模宰杀牲畜。

据Baza报道，这些牲畜尸体是在距离科洛姆纳约10公里的塞梅诺夫斯克村不到两公里的地方被焚烧的。该Telegram频道的帖子已保存在TGStat的存档中。

当地居民向该频道透露，焚烧前有人将汽车轮胎运至现场，用于点燃火堆。

科洛姆纳区涅佩齐诺村的居民也拍摄到了火灾视频，该村距离塞梅诺夫斯克约五公里。这一消息由Telegram频道“戈沃里特·涅莫斯科瓦”发布。

据Baza报道，“鲁斯米尔克”公司的代表决定将感染皮炎的牲畜扑杀，并通过焚烧处理尸体。

最初计划在另一处地点焚烧牲畜——该地点距离戈尔诺斯塔耶沃村约一公里，而该村距离塞梅诺夫斯基村约五公里。然而，在居民抗议后，当地政府撤销了这一决定。

《阿根特斯托》媒体未发现近年来莫斯科州曾有过如此大规模焚烧奶牛尸体的先例。

与此同时，10月底，沙图拉居民玛丽娜·科洛索娃在社交网络“VKontakte”上发帖称，沙图尔托夫村因结节性皮炎焚烧了约300头牲畜。

“距离居民区约2公里处焚烧了4-5天……我们整整5天都在呼吸这种烟雾，”她描述道。

此前，该地区也曾因传染病而扑杀过其他牲畜：

2017年，拉缅斯基区曾因 非洲猪瘟 焚烧了194头猪 。

2016年，莫斯科州因同一疾病焚毁了322头猪的尸体。

冬末春初，俄罗斯当局在新西伯利亚州没收了数千头奶牛。随后，这些动物的尸体被焚烧。

官方将此类措施归因于巴氏杆菌病的暴发。然而，据批评人士评估，官员们的行动更类似于发现口蹄疫时采取的措施。

后来，该州兽医卫生管理局承认，在此次行动中没收的奶牛中检测出了口蹄疫。

大规模没收和销毁牲畜引发了农民的抗议，他们反对当局的行动。

由于邻国中国和蒙古爆发口蹄疫疫情，俄罗斯外贝加尔边疆区已进入高度戒备状态。该地区州长亚历山大·奥西波夫表示，这些措施旨在防止疫情扩散。 当局已下令拨款采购疫苗，在12个区对牲畜进行接种，并在距离边境10公里范围内限制牲畜放牧。 此外，还建议农户若发现牲畜出现患病迹象，应立即联系专家；销售肉类和牛奶时，必须持有兽医证明文件。

俄罗斯鼠疫疫情：目前已知情况。

伊尔库茨克州有189人因疑似鼠疫被列入监测名单——RMF24

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