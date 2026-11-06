У Підмосков’ї спалили сотні тисяч корів, але ЗМІ видалили новину

0:00 / 0:00

У Московській області РФ зафіксували один із найбільших випадків масового спалення великої рогатої худоби за останній час. У Коломенському міському окрузі, за повідомленням Telegram-каналу Baza, спалили 800 тисяч корів. Спочатку канал опублікував інформацію про інцидент із посиланням на місцевих жителів, але приблизно через дві години видалив допис.

Це може свідчити про цензуру, адже про масове знищення худоби в Московській області повідомляли й інші джерела.

Водночас виданню «Агентство» не вдалося знайти випадків настільки масштабного спалення хворих корів у регіоні. За масштабами подібний інцидент відбувався навесні в Сибіру, де фермери протестували проти масового забою худоби.

За інформацією Baza, туші тварин спалили менш ніж за два кілометри від селища Семеновське, яке розташоване приблизно за 10 км від Коломни. Публікація Telegram-каналу збереглася в архіві TGStat.

Місцеві жителі розповіли каналу, що перед спаленням на майданчик привезли автомобільні шини, які використовували для розпалювання вогню.

Відео пожежі також зняли мешканці села Непецино Коломенського району, розташованого приблизно за п’ять кілометрів від Семеновського. Про це повідомив Telegram-канал «Говорит НеМосква».

За даними Baza, представники компанії «Русмилк» вирішили умертвити худобу після зараження дерматитом, а туші утилізувати шляхом спалення.

Спочатку тварин планували спалювати в іншому місці — приблизно за кілометр від села Горностаєво, яке розташоване орієнтовно за п’ять кілометрів від Семеновського. Однак місцева адміністрація скасувала це рішення після протестів мешканців.

Видання «Агентство» не знайшло інших випадків за останні роки, коли в Московській області спалювали туші корів у таких масштабах.

Водночас наприкінці жовтня мешканка Шатури Марина Колосова написала у соцмережі «ВКонтакте» про спалення приблизно 300 тварин через вузликовий дерматит у селищі Шатурторф.

«Жгли 4-5 дней примерно в 2 км от жилого сектора… Дышали это 5 дней», — описувала вона.

Раніше в регіоні також знищували іншу худобу через інфекційні захворювання:

У 2017 році в Раменському районі спалили 194 свині через африканську чуму свиней.

У 2016 році в Московській області знищили вогнем 322 туші свиней через це саме захворювання.

Наприкінці зими та на початку весни в Новосибірській області російська влада вилучила тисячі корів. Згодом туші тварин спалювали.

Офіційно влада пояснювала такі заходи спалахом пастерельозу. Однак дії чиновників, за оцінками критиків, більше нагадували заходи, які застосовують у разі виявлення ящуру.

Пізніше центр ветеринарно-санітарного управління області визнав, що в корів, вилучених під час кампанії, виявили ящур.

Масове вилучення та знищення худоби спричинило протести фермерів, які виступали проти дій влади.

У Забайкальському краї Росії запровадили режим підвищеної готовності через спалахи ящуру в сусідніх Китаї та Монголії. Губернатор регіону Олександр Осипов заявив, що ці заходи мають запобігти поширенню інфекції. Влада доручила виділити кошти на закупівлю вакцини, провести щеплення худоби у 12 округах і обмежити її випас у радіусі 10 кілометрів від кордону. Фермерам також рекомендували звертатися до фахівців, якщо в тварин з’являться ознаки захворювання, а продавати м’ясо та молоко — лише за наявності ветеринарних документів.

Чума в Росії:що відомо про епідемію на даний момент.

В Іркутській області 189 людей взяли під нагляд через підозру на чуму — RMF24

Читай нас у