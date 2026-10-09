У Забайкальському краї Росії запровадили режим підвищеної готовності через спалахи ящуру в сусідніх Китаї та Монголії. Губернатор регіону Олександр Осипов заявив, що ці заходи мають запобігти поширенню інфекції. Влада доручила виділити кошти на закупівлю вакцини, провести щеплення худоби у 12 округах і обмежити її випас у радіусі 10 кілометрів від кордону. Фермерам також рекомендували звертатися до фахівців, якщо в тварин з’являться ознаки захворювання, а продавати м’ясо та молоко — лише за наявності ветеринарних документів.

Водночас провладний канал Babr Mash повідомив, що ящур нібито виявили й у населених пунктах самого Забайкалля. Канал послався на відповідь державної ветеринарної служби. Однак у відомстві назвали цю публікацію неправдивою та заявили, що журналісти не зверталися до нього по коментар. За словами представників служби, режим підвищеної готовності запровадили через спалахи інфекції в сусідніх країнах, а також майбутню міграцію дзеренів до Забайкалля. Через це необхідно вжити заходів, щоб не допустити поширення ящуру. У вересні в Читинському та Тунгокоченському районах краю вже оголошували карантин через емфізематозний карбункул худоби, відомий як емкар.

Того ж місяця в низці населених пунктів Іркутської області запровадили режим надзвичайної ситуації через захворювання худоби. Офіційною причиною назвали спалах заразного вузликового дерматиту. У регіоні почали вилучати та знищувати худобу місцевих жителів. Ветеринарка-епізоотологиня Світлана Щепєткіна зазначала, що симптоми, які спостерігали в тварин, могли відповідати ящуру. Після цього режим підвищеної готовності оголосили й у Бурятії. Водночас вузликовий дерматит не належить до смертельних захворювань і в більшості випадків піддається лікуванню.

У кількох районах Тюменської області в серпні та вересні проводили масовий забій свиней. Влада пояснювала це спалахом «особливо небезпечного захворювання». Представники місцевого осередку КПРФ, деякі жителі та сільські фахівці заявляли, що йдеться про африканську чуму свиней. На початку вересня цю інформацію підтвердили в головному управлінні МНС Росії в регіоні. У кількох округах запровадили режим надзвичайної ситуації.

Наймасштабніший забій худоби через захворювання відбувся в лютому–березні в Новосибірській області. Влада називала причиною пастерельоз. Місцеві жителі, однак, скаржилися, що чиновники не надали жодних доказів на підтвердження цієї версії. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації та суворий карантин із кордонами й обмеженнями на пересування.

7 травня стало відомо, що на початку кампанії зі знищення худоби в Новосибірській області ящур виявили в однієї з корів місцевої фермерки. Про можливий спалах цього небезпечного захворювання в Росії раніше заявляли Міністерство сільського господарства США та представник великого регіонального агрохолдингу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Чума в Росії: що відомо про епідемію на даний момент.

В Іркутській області 189 людей взяли під нагляд через підозру на чуму — RMF24