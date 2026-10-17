Пакистан висунув умову для переговорів з Афганістаном — Dawn

В Ісламабаді МЗС Пакистану заявило, що переговори з Афганістаном не можуть бути безумовними. Ісламабад вимагає створити механізм, який дасть змогу перевіряти припинення нападів на Пакистан з афганської території, повідомляє Dawn.

Умова для діалогу

Речник пакистанського зовнішньополітичного відомства Саджад Хайдер Хан заявив, що країна не відмовляється від діалогу, зокрема з представниками Афганістану, і готова підтримати щирі посередницькі зусилля дружніх держав. Водночас, за його словами, переговори мають давати відчутний результат у сфері безпеки.

Пакистан пов'язує нормалізацію відносин із діями проти угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» та інших груп, які, за твердженням Ісламабада, використовують територію Афганістану для нападів через кордон. Представники руху «Талібан» відкидають звинувачення в тому, що Афганістан є базою для атак проти Пакистану.

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Російське посередництво

Хан також сказав, що йому не відомо про окрему офіційну російську ініціативу щодо посередництва між сторонами, яку зараз обговорюють. Раніше спеціальний представник Росії з питань Афганістану Замір Кабулов заявляв про готовність Москви сприяти врегулюванню, якщо обидві сторони попросять про це.

Консультації у московському форматі 5 жовтня завершилися без спільного комюніке через розбіжності між пакистанською та афганською делегаціями щодо згадок про терористичні мережі, які, за позицією Пакистану, діють в Афганістані. У жовтні 2025 року Катар і Туреччина сприяли укладенню припинення вогню, Саудівська Аравія проводила окремі консультації, а Китай у квітні організував переговори в Урумчі. За даними Dawn, ці зусилля не змогли врегулювати розбіжності щодо угруповань і запобігання транскордонним атакам.

Заява щодо Індії

Окремо речник МЗС Пакистану засудив заяви міністра оборони Індії Раджната Сінгха про можливість масштабнішого удару у відповідь на майбутні терористичні атаки. Хан заявив, що будь-яка майбутня агресія проти Пакистану отримає сильнішу відповідь.

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