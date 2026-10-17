Pakistan postawił warunek rozmów z Afganistanem — Dawn

W Islamabadie pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że rozmowy z Afganistanem nie mogą być bezwarunkowe. Islamabad domaga się stworzenia mechanizmu, który umożliwi weryfikację zaprzestania ataków na Pakistan z terytorium Afganistanu, informuje Dawn.

Warunek dialogu

Rzecznik pakistańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Sajjad Haider Khan oświadczył, że kraj nie odrzuca dialogu, w tym z przedstawicielami Afganistanu, i jest gotów wesprzeć szczere wysiłki mediacyjne przyjaznych państw. Jednocześnie, jak zaznaczył, rozmowy muszą przynosić wymierne rezultaty w dziedzinie bezpieczeństwa.

Pakistan uzależnia normalizację stosunków od działań przeciwko Tehrik-e-Taliban Pakistan oraz innym grupom, które, jak twierdzi Islamabad, wykorzystują terytorium Afganistanu do przeprowadzania ataków przez granicę. Przedstawiciele ruchu Taliban odrzucają oskarżenia, że Afganistan jest bazą dla ataków przeciwko Pakistanowi.

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Rosyjskie pośrednictwo

Khan powiedział również, że nie wie o odrębnej oficjalnej rosyjskiej inicjatywie dotyczącej pośrednictwa między stronami, która jest obecnie omawiana. Wcześniej specjalny przedstawiciel Rosji ds. Afganistanu Zamir Kabulow deklarował gotowość Moskwy do pomocy w uregulowaniu sytuacji, jeśli obie strony o to poproszą.

Konsultacje w formacie moskiewskim 5 października zakończyły się bez wspólnego komunikatu z powodu różnic między delegacjami pakistańską i afgańską w kwestii wzmianek o sieciach terrorystycznych, które według stanowiska Pakistanu działają w Afganistanie. W październiku 2025 roku Katar i Turcja pomogły w zawarciu zawieszenia broni, Arabia Saudyjska prowadziła odrębne konsultacje, a Chiny w kwietniu zorganizowały rozmowy w Urumczi. Według Dawn wysiłki te nie zdołały rozwiązać różnic dotyczących ugrupowań i zapobiegania atakom transgranicznym.

Oświadczenie w sprawie Indii

Osobno rzecznik pakistańskiego MSZ potępił wypowiedzi indyjskiego ministra obrony Rajnatha Singha o możliwości szerszego uderzenia odwetowego w odpowiedzi na przyszłe ataki terrorystyczne. Khan oświadczył, że każda przyszła agresja przeciwko Pakistanowi spotka się z silniejszą odpowiedzią.

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