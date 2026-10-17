Пакистан выдвинул условие для переговоров с Афганистаном — Dawn

В Исламабаде МИД Пакистана заявил, что переговоры с Афганистаном не могут быть безусловными. Исламабад требует создать механизм, который позволит проверять прекращение нападений на Пакистан с афганской территории, сообщает Dawn.

Условие для диалога

Представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Саджад Хайдер Хан заявил, что страна не отказывается от диалога, в том числе с представителями Афганистана, и готова поддержать искренние посреднические усилия дружественных государств. В то же время, по его словам, переговоры должны давать ощутимый результат в сфере безопасности.

Пакистан связывает нормализацию отношений с действиями против группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» и других групп, которые, как утверждает Исламабад, используют территорию Афганистана для нападений через границу. Представители движения «Талибан» отвергают обвинения в том, что Афганистан является базой для атак против Пакистана.

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Российское посредничество

Хан также сказал, что ему неизвестно об отдельной официальной российской инициативе по посредничеству между сторонами, которая сейчас обсуждается. Ранее специальный представитель России по Афганистану Замир Кабулов заявлял о готовности Москвы содействовать урегулированию, если обе стороны попросят об этом.

Консультации в московском формате 5 октября завершились без совместного коммюнике из-за разногласий между пакистанской и афганской делегациями по поводу упоминаний террористических сетей, которые, согласно позиции Пакистана, действуют в Афганистане. В октябре 2025 года Катар и Турция содействовали заключению прекращения огня, Саудовская Аравия проводила отдельные консультации, а Китай в апреле организовал переговоры в Урумчи. По данным Dawn, эти усилия не смогли урегулировать разногласия относительно группировок и предотвращения трансграничных атак.

Заявление об Индии

Отдельно представитель МИД Пакистана осудил заявления министра обороны Индии Раджната Сингха о возможности более масштабного ответного удара в ответ на будущие террористические атаки. Хан заявил, что любая будущая агрессия против Пакистана получит более сильный ответ.

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