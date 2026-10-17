巴基斯坦为与阿富汗谈判提出条件——Dawn

巴基斯坦外交部在伊斯兰堡表示，与阿富汗的谈判不能是无条件的。伊斯兰堡要求建立一项机制，以核实从阿富汗领土对巴基斯坦发动的袭击已经停止，Dawn报道。

对话条件

巴基斯坦外交部发言人萨贾德·海德尔·汗表示，该国并未拒绝对话，包括同阿富汗代表的对话，并准备支持友好国家真诚的调解努力。但他表示，谈判必须在安全领域取得切实成果。

巴基斯坦将关系正常化与打击“巴基斯坦塔利班运动”及其他组织的行动挂钩。伊斯兰堡称，这些组织利用阿富汗领土发动跨境袭击。塔利班运动代表否认阿富汗是袭击巴基斯坦的基地的指控。

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俄罗斯调解

汗还表示，他不知道目前正在讨论的、有关双方之间调解的单独官方俄罗斯倡议。此前，俄罗斯阿富汗问题特使扎米尔·卡布洛夫表示，如果双方提出请求，莫斯科愿意协助解决问题。

10月5日，莫斯科形式的磋商因巴基斯坦和阿富汗代表团在提及恐怖网络的问题上存在分歧，未能发表联合公报。巴基斯坦认为这些网络在阿富汗活动。2025年10月，卡塔尔和土耳其协助达成停火；沙特阿拉伯举行了单独磋商；中国则于4月在乌鲁木齐组织了会谈。据Dawn报道，这些努力未能解决有关这些组织以及防止跨境袭击的分歧。

关于印度的声明

此外，巴基斯坦外交部发言人谴责印度国防部长拉杰纳特·辛格有关未来发生恐怖袭击时可能实施更大规模报复性打击的言论。汗表示，未来任何针对巴基斯坦的侵略都将得到更强烈的回应。

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