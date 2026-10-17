Кібербюро поліції Непалу повернуло гроші близько 10% заявників — Kathmandu Post

У Непалі кібербюро поліції змогло повернути гроші лише приблизно 10% людей, які подали скарги на шахрайство під час покупок в інтернеті. Як повідомляє Kathmandu Post, розслідування ускладнює використання особистих банківських і платіжних рахунків, оформлених на інших людей, через які зловмисники отримують та переказують кошти.

За даними бюро, у 2023–24 фінансовому році воно отримало 1373 скарги щодо онлайн-шахрайства, у 2024–25 році — 2939. У 2025–26 році кількість звернень знизилася до 808, а за перші два з половиною місяці поточного фінансового року надійшло 83 скарги. Представник кібербюро Діпак Радж Авасті зазначив, що менша кількість заяв не обов'язково означає зменшення кількості таких випадків.

Передоплата та фальшиві продавці

Покупці в Непалі дедалі частіше замовляють одяг, взуття, товари для дому та іншу продукцію через Facebook, Instagram і TikTok. Частина продавців працює без офіційної реєстрації, тому покупцям складно перевірити, хто саме стоїть за сторінкою в соцмережі.

Мешканка Покхари Самджхана Пандіт розповіла, що переказала 250 непальських рупій за доставку двох спідниць продавцю, якого знайшла в TikTok. Після цього продавець, за її словами, почав вимагати повну передоплату, а згодом перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Інша покупчиня, Чілла Кхатри з Лалітпура, заплатила аванс у 2000 непальських рупій за дзеркало вартістю 7500 рупій, замовлене через Instagram, але товар не отримала.

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Авасті порадив бути обережними, якщо продавець не пропонує оплату після отримання товару та вимагає повний переказ наперед. Він також рекомендував перевіряти контактні дані й адресу бізнесу, відгуки та реєстрацію продавця в державних органах.

Реєстрація бізнесів і новий механізм

Кібербюро запропонувало створити спеціалізований центр за участю поліції та банківських працівників. Передбачається, що постраждалі зможуть повідомляти про шахрайство телефоном, а фахівці намагатимуться зупиняти підозрілі транзакції до подальшого переказу коштів. Пропозицію передали до Міністерства внутрішніх справ, її також має погодити Міністерство фінансів.

У країні вже діють Закон про електронну комерцію 2024 року та директива 2025 року, які вимагають від онлайн-продавців реєстрації в Департаменті торгівлі, постачання та захисту прав споживачів. Наразі там зареєстровано 384 підприємства електронної комерції, ще 1418 перебувають у процесі реєстрації. За порушення вимоги передбачено штраф у 20 000 рупій, однак його поки не застосовують.

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