В Непале кибербюро полиции смогло вернуть деньги лишь примерно 10% людей, подавших жалобы на мошенничество при покупках в интернете. Как сообщает Kathmandu Post, расследования осложняет использование личных банковских и платежных счетов, оформленных на других людей, через которые злоумышленники получают и переводят средства.

По данным бюро, в 2023–24 финансовом году оно получило 1373 жалобы на онлайн-мошенничество, в 2024–25 году — 2939. В 2025–26 году число обращений снизилось до 808, а за первые два с половиной месяца текущего финансового года поступило 83 жалобы. Представитель кибербюро Дипак Радж Авасти отметил, что меньшее количество заявлений не обязательно означает сокращение числа таких случаев.

Предоплата и фальшивые продавцы

Покупатели в Непале все чаще заказывают одежду, обувь, товары для дома и другую продукцию через Facebook, Instagram и TikTok. Часть продавцов работает без официальной регистрации, поэтому покупателям сложно проверить, кто именно стоит за страницей в социальной сети.

Жительница Покхары Самджхана Пандит рассказала, что перевела 250 непальских рупий за доставку двух юбок продавцу, которого нашла в TikTok. После этого, по ее словам, продавец начал требовать полную предоплату, а затем перестал отвечать на звонки и сообщения. Другая покупательница, Чилла Кхатри из Лалитпура, заплатила аванс в размере 2000 непальских рупий за зеркало стоимостью 7500 рупий, заказанное через Instagram, но товар не получила.

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Авасти посоветовал проявлять осторожность, если продавец не предлагает оплату после получения товара и требует полного перевода заранее. Он также рекомендовал проверять контактные данные и адрес компании, отзывы и регистрацию продавца в государственных органах.

Регистрация бизнесов и новый механизм

Кибербюро предложило создать специализированный центр с участием полиции и банковских работников. Предполагается, что пострадавшие смогут сообщать о мошенничестве по телефону, а специалисты будут пытаться останавливать подозрительные транзакции до дальнейшего перевода средств. Предложение передали в Министерство внутренних дел, его также должно согласовать Министерство финансов.

В стране уже действуют Закон об электронной коммерции 2024 года и директива 2025 года, которые требуют от онлайн-продавцов регистрации в Департаменте торговли, снабжения и защиты прав потребителей. Сейчас там зарегистрированы 384 предприятия электронной коммерции, еще 1418 находятся в процессе регистрации. За нарушение требования предусмотрен штраф в 20 000 рупий, однако его пока не применяют.

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