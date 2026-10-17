W Nepalu cyberbiuro policji zdołało odzyskać pieniądze jedynie dla około 10% osób, które złożyły skargi dotyczące oszustw podczas zakupów internetowych. Jak informuje Kathmandu Post, śledztwa utrudnia wykorzystywanie osobistych rachunków bankowych i płatniczych zarejestrowanych na inne osoby, za pośrednictwem których sprawcy otrzymują i przekazują środki.

Według danych biura w roku finansowym 2023–24 otrzymało ono 1373 skargi dotyczące oszustw internetowych, a w latach 2024–25 — 2939. W latach 2025–26 liczba zgłoszeń spadła do 808, a w pierwszych dwóch i pół miesiącach bieżącego roku finansowego wpłynęły 83 skargi. Przedstawiciel cyberbiura Deepak Raj Awasthi zaznaczył, że mniejsza liczba zgłoszeń nie musi oznaczać spadku liczby takich przypadków.

Przedpłaty i fałszywi sprzedawcy

Kupujący w Nepalu coraz częściej zamawiają odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego i inne produkty przez Facebooka, Instagram i TikToka. Część sprzedawców działa bez oficjalnej rejestracji, dlatego kupującym trudno jest sprawdzić, kto stoi za stroną w mediach społecznościowych.

Mieszkanka Pokhary Samjhana Pandit opowiedziała, że przelała 250 rupii nepalskich za dostawę dwóch spódnic sprzedawcy, którego znalazła na TikToku. Następnie, jak powiedziała, sprzedawca zaczął żądać pełnej przedpłaty, a później przestał odpowiadać na telefony i wiadomości. Inna kupująca, Chilla Khatri z Lalitpuru, zapłaciła zaliczkę w wysokości 2000 rupii nepalskich za lustro warte 7500 rupii, zamówione przez Instagram, ale nie otrzymała towaru.

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Awasthi doradził zachowanie ostrożności, jeśli sprzedawca nie oferuje płatności po otrzymaniu towaru i żąda pełnego przelewu z góry. Zalecił również sprawdzanie danych kontaktowych i adresu firmy, opinii oraz rejestracji sprzedawcy w organach państwowych.

Rejestracja firm i nowy mechanizm

Cyberbiuro zaproponowało utworzenie wyspecjalizowanego centrum z udziałem policji i pracowników banków. Poszkodowani mieliby móc zgłaszać oszustwa telefonicznie, a specjaliści próbowaliby zatrzymywać podejrzane transakcje przed dalszym przekazaniem środków. Propozycję przekazano Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a zgodę na nią musi wyrazić również Ministerstwo Finansów.

W kraju obowiązują już ustawa o handlu elektronicznym z 2024 roku oraz dyrektywa z 2025 roku, które wymagają od sprzedawców internetowych rejestracji w Departamencie Handlu, Zaopatrzenia i Ochrony Konsumentów. Obecnie zarejestrowane są tam 384 przedsiębiorstwa e-commerce, a kolejne 1418 jest w trakcie rejestracji. Za naruszenie wymogu przewidziano grzywnę w wysokości 20 000 rupii, jednak dotychczas jej nie zastosowano.

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