在尼泊尔，警方网络局仅为约10%就网络购物诈骗提出投诉的人追回了资金。据《加德满都邮报》报道，调查因使用以他人名义开设的个人银行和支付账户而变得复杂，犯罪分子通过这些账户收取和转移资金。

该局数据显示，2023—24财年共收到1373起网络诈骗投诉，2024—25财年收到2939起。2025—26财年的投诉数量降至808起，而本财年前两个半月收到了83起投诉。网络局代表迪帕克·拉吉·阿瓦斯蒂指出，投诉数量减少并不一定意味着此类案件数量下降。

预付款和虚假卖家

尼泊尔买家越来越多地通过Facebook、Instagram和TikTok订购服装、鞋类、家居用品及其他产品。一些卖家没有进行正式注册，因此买家很难核实社交媒体页面背后究竟是谁。

博克拉居民萨姆贾纳·潘迪特说，她向一名在TikTok上找到的卖家支付了250尼泊尔卢比，用于寄送两条裙子。她说，此后卖家开始要求全额预付款，后来不再接听电话和回复消息。另一名买家、来自拉利特普尔的奇拉·卡特里，通过Instagram订购了一面价值7500卢比的镜子，并支付了2000尼泊尔卢比订金，但没有收到商品。

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阿瓦斯蒂建议，如果卖家不提供货到付款并要求提前全额转账，应保持谨慎。他还建议核查联系方式和企业地址、评价以及卖家是否已在政府部门登记注册。

企业注册和新机制

网络局提议建立一个由警方和银行工作人员参与的专门中心。预计受害者将能够通过电话报告诈骗，专家则会尝试在资金被进一步转移前拦截可疑交易。该提案已提交给内政部，还须获得财政部批准。

该国已实施2024年《电子商务法》和2025年指令，要求在线卖家在贸易、供应和消费者保护部注册。目前已有384家电子商务企业在那里注册，另有1418家正在办理注册。违反该要求将被处以2万卢比罚款，但这一处罚尚未执行。

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