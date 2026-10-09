В Забайкальском крае России ввели режим повышенной готовности из-за вспышек ящура в соседних Китае и Монголии. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что эти меры призваны предотвратить распространение инфекции. Власти поручили выделить средства на закупку вакцины, провести вакцинацию скота в 12 округах и ограничить его выпас в радиусе 10 километров от границы. Фермерам также рекомендовали обращаться к специалистам, если у животных появятся признаки заболевания, а продавать мясо и молоко — только при наличии ветеринарных документов.

В то же время проправительственный канал Babr Mash сообщил, что ящур якобы обнаружили и в населенных пунктах самого Забайкалья. Канал сослался на ответ государственной ветеринарной службы. Однако в ведомстве назвали эту публикацию ложной и заявили, что журналисты не обращались к нему за комментарием. По словам представителей службы, режим повышенной готовности ввели из-за вспышек инфекции в соседних странах, а также предстоящей миграции дзеренов в Забайкалье. В связи с этим необходимо принять меры, чтобы не допустить распространения ящура. В сентябре в Читинском и Тунгокоченском районах края уже объявляли карантин из-за эмфизематозного карбункула скота, известного как эмкар.

В том же месяце в ряде населенных пунктов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заболевания скота. Официальной причиной назвали вспышку заразного узликового дерматита. В регионе начали изымать и уничтожать скот местных жителей. Ветеринар-эпизоотолог Светлана Щепеткина отмечала, что симптомы, наблюдавшиеся у животных, могли соответствовать ящуру. После этого режим повышенной готовности объявили и в Бурятии. В то же время узловой дерматит не относится к смертельным заболеваниям и в большинстве случаев поддается лечению.

В нескольких районах Тюменской области в августе и сентябре проводился массовый убой свиней. Власти объясняли это вспышкой «особо опасного заболевания». Представители местной ячейки КПРФ, некоторые жители и сельские специалисты заявляли, что речь идет об африканской чуме свиней. В начале сентября эту информацию подтвердили в главном управлении МЧС России в регионе. В нескольких округах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Самый масштабный убой скота из-за заболевания произошел в феврале–марте в Новосибирской области. Власти называли причиной пастереллез. Местные жители, однако, жаловались, что чиновники не предоставили никаких доказательств в подтверждение этой версии. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и строгий карантин с закрытием границ и ограничениями на передвижение.

7 мая стало известно, что в начале кампании по уничтожению скота в Новосибирской области ящур обнаружили у одной из коров местной фермерши. О возможной вспышке этого опасного заболевания в России ранее заявляли Министерство сельского хозяйства США и представитель крупного регионального агрохолдинга.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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