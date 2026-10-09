Германия введет налог на сладкие напитки в 2027 году

Правительственная коалиция Германии достигла компромисса по поводу налога на сладкие напитки. Его планируется ввести с 1 июля 2027 года, а небольших производителей, объем производства которых не превышает установленный порог, намерены освободить от уплаты налога.

В Германии согласовали основные условия будущего налога на сахар в напитках. По информации Bild, он коснется в первую очередь крупных производителей, тогда как небольшие компании смогут избежать дополнительных расходов. Изначально налог планировали ввести с 1 января 2027 года. Однако после переговоров правительственная коалиция решила отложить его введение на полгода — до 1 июля 2027 года.

Кто будет платить новый налог

По данным Bild, от уплаты налога хотят освободить производителей, которые разливают менее 70 тысяч литров напитков в год. Таким образом, новые правила должны в меньшей степени затронуть небольшие предприятия. Для крупных компаний исключений не предусмотрено. В частности, под действие налога, по информации издания, попадут такие производители, как Coca-Cola и Pepsi.

Еще один порог — один миллион литров напитков в год — должен быть дополнительно обсужден на уровне Европейского Союза. Пока что окончательные подробности по этому вопросу не сообщаются.

Сколько уровней налогообложения сохранят

В рамках компромисса стороны также договорились сохранить два уровня налогообложения в зависимости от содержания сахара в напитках. Именно на таком подходе настаивали представители Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, входящих в правительственную коалицию. В то же время Министерство финансов Германии во главе с Ларсом Клингбайлем из Социал-демократической партии ранее предлагало ввести третий уровень налога. Также ведомство хотело снизить пороговые значения содержания сахара, по которым будет определяться сумма сбора, и увеличить налоговые ставки.

По данным Bild, эти предложения не вошли в компромиссное решение. Поэтому нынешний вариант предусматривает два уровня налогообложения, отсрочку вступления в силу и исключение для мелких производителей. Однако речь идет о договоренности правительственной коалиции, а не о налоге, который уже вступил в силу. Дальнейшие шаги будут зависеть от оформления и принятия соответствующих решений. Об этом стало известно изданию Bild.

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