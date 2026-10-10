В Секторе Газа ХАМАС продолжает сохранять эффективный контроль и получает от 2 до 5 млн долларов ежедневно, заявила бывшая глава исследовательского подразделения службы безопасности Шин Бет Неоми Нойман. Об этом она сказала в интервью KAN News, сообщает Jerusalem Post.

Нойман, которая сейчас работает исследовательницей в Вашингтонском институте, считает, что ХАМАС превратился в децентрализованную систему управления. По ее словам, палестинцы ежедневно сталкиваются с представителями группировки, поэтому воспринимают ее как структуру, которая остается на месте.

Доходы и контроль

По оценке Нойман, ХАМАС получает деньги благодаря высоким налогам на товары в Секторе Газа. Она также утверждает, что группировка бойкотирует часть гуманитарной помощи и продает товары по высоким ценам на черном рынке.

Контроль и принуждение в Газе, по ее словам, обеспечивают тайные подразделения, которые запугивают население, поддерживают дисциплину и восстанавливают контроль в районах, где власти утратили способность действовать. Нойман также заявила, что ХАМАС предоставляет платные услуги, является главным фактором занятости и определяет, кто из населения получит определенные ресурсы, создавая зависимость от себя.

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Предложения по управлению Газой

Бывшая чиновница Шин Бет поддержала продолжение реализации плана президента США Дональда Трампа по Газе. По ее мнению, сложности создают как требование ХАМАС о предварительном выводе израильских войск, так и требование Израиля о разоружении группировки.

Нойман призвала ввести в Сектор Газа Национальный комитет по управлению Газой и Многонациональные силы стабилизации. Она считает, что в дальнейшем управление территорией должно перейти к Палестинской администрации. Нойман также заявила о необходимости перекрыть источники доходов ХАМАС, не допустить его проникновения в учреждения и создать механизмы помощи, которые не будут зависеть от группировки.

Депутат израильской партии «Демократы» Гилад Карив, реагируя на заявления Нойман, раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В то же время источник в Совете мира Газы сообщил KAN, что Израиль не осуществил полного демонтажа ХАМАС и должен выполнить подписанное им соглашение из 20 пунктов.

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