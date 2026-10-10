W Strefie Gazy Hamas nadal zachowuje skuteczną kontrolę i otrzymuje od 2 do 5 mln dolarów dziennie — oświadczyła Neomi Neuman, była szefowa pionu badawczego służby bezpieczeństwa Szin Bet. Powiedziała to w wywiadzie dla KAN News, informuje Jerusalem Post.

Neuman, która obecnie pracuje jako badaczka w Washington Institute, uważa, że Hamas przekształcił się w zdecentralizowany system zarządzania. Według niej Palestyńczycy codziennie spotykają przedstawicieli ugrupowania, dlatego postrzegają je jako strukturę, która pozostaje na miejscu.

Dochody i kontrola

Według oceny Neuman Hamas otrzymuje pieniądze dzięki wysokim podatkom nakładanym na towary w Strefie Gazy. Twierdzi ona również, że ugrupowanie bojkotuje część pomocy humanitarnej i sprzedaje towary po wysokich cenach na czarnym rynku.

Kontrolę i przymus w Gazie, jak powiedziała, zapewniają tajne jednostki, które zastraszają ludność, utrzymują dyscyplinę i przywracają kontrolę na obszarach, gdzie władze utraciły zdolność do działania. Neuman oświadczyła również, że Hamas świadczy płatne usługi, jest głównym czynnikiem zatrudnienia i decyduje, którzy mieszkańcy otrzymają określone zasoby, tworząc ich zależność od siebie.

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Propozycje dotyczące zarządzania Gazą

Była urzędniczka Szin Bet poparła kontynuację realizacji planu prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącego Gazy. Jej zdaniem trudności stwarzają zarówno żądanie Hamasu dotyczące wcześniejszego wycofania wojsk izraelskich, jak i żądanie Izraela dotyczące rozbrojenia ugrupowania.

Neuman wezwała do wprowadzenia do Strefy Gazy Narodowego Komitetu Zarządzania Gazą oraz Wielonarodowych Sił Stabilizacyjnych. Uważa, że w dalszej kolejności zarządzanie tym terytorium powinno przejść do Administracji Palestyńskiej. Neuman oświadczyła również, że należy odciąć źródła dochodów Hamasu, nie dopuścić do jego przenikania do instytucji oraz stworzyć mechanizmy pomocy niezależne od ugrupowania.

Gilad Kariv, poseł izraelskiej partii Demokraci, reagując na wypowiedzi Neuman, skrytykował premiera Binjamina Netanjahu. Jednocześnie źródło w Radzie Pokoju Gazy poinformowało KAN, że Izrael nie przeprowadził całkowitego demontażu Hamasu i musi wypełnić podpisane przez siebie 20-punktowe porozumienie.

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