W Liverpoolu w Wielkiej Brytanii migranci i ich zwolennicy 28 września przeprowadzili protest przed konferencją Partii Pracy przeciwko proponowanym zmianom zasad uzyskiwania prawa stałego pobytu. Uczestnicy symbolicznie założyli kajdany i wykonali piosenkę Jailer nigeryjskiej piosenkarki Asy, informuje Premium Times Nigeria.

Związek zawodowy UNISON oświadczył, że w akcji wzięło udział ponad 400 osób, z których wiele symbolicznie nosiło kule i łańcuchy. Według organizacji utwór wybrano ze względu na jego tematy ucisku, władzy i odmowy godzenia się z traktowaniem jak więzień. Piosenka ukazała się w 2007 roku na debiutanckim albumie Asy, której prawdziwe nazwisko to Bukola Elemide.

Propozycje dotyczące okresu pobytu

Akcję zorganizowano w ramach kampanii UNISON Fair Visa Campaign, która wzywa rząd do rezygnacji z planowanych zmian. Według związku plan zaproponowany przez minister spraw wewnętrznych Shabanę Mahmood zakłada, że pracownicy opieki, personel Narodowej Służby Zdrowia oraz nisko opłacani pracownicy służb publicznych będą czekać do 15 lat, aby móc ubiegać się o stały pobyt w Wielkiej Brytanii. Obecnie okres ten wynosi pięć lat.

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UNISON dąży do utrzymania pięcioletniego okresu kwalifikacyjnego dla wykwalifikowanych pracowników oraz wprowadzenia sektorowego systemu sponsorowania wiz dla pracowników opieki społecznej. Związek twierdzi, że przepisy wizowe mogą wiązać pracowników z jednym pracodawcą, a odejście z wyzyskującego miejsca pracy lub składanie skarg może wpłynąć na ich prawo pobytu w Wielkiej Brytanii i przyszłość ich rodzin.

Reakcja związku zawodowego i rządu

Generalna sekretarz UNISON Andrea Egan powiedziała podczas protestu, że migrantów nie należy obwiniać za niewystarczające inwestycje w usługi publiczne. Jak stwierdziła, Narodowa Służba Zdrowia, opieka społeczna i inne kluczowe usługi zależą od pracy migrantów. Wezwała do wycofania propozycji, nazywając je zagrożeniem 15 latami niepewności i wyzysku.

Jak pisał The Guardian, 28 września Shabana Mahmood oświadczyła, że rozważa złagodzenie części planów. Powiedziała, że rząd będzie szukał równowagi między sprawiedliwością wobec osób, które legalnie przybyły do kraju, a obywatelami Wielkiej Brytanii. Według publikacji ostateczna decyzja w sprawie propozycji nie została jeszcze podjęta.

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