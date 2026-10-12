FTC wypłaci użytkownikom Cleo AI ponad 15,8 mln dolarów — The Hill
W Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Handlu (FTC) rozdystrybuuje ponad 15,8 mln dolarów wśród ponad 2,1 mln użytkowników aplikacji zaliczek gotówkowych Cleo AI. Wypłaty są związane z ugodą w sprawie zarzutów regulatora dotyczących wprowadzających w błąd deklaracji firmy na temat kwot i terminów otrzymania zaliczek, a także subskrypcji, które trudno było anulować.
Zarzuty regulatora
Jak informuje The Hill, w skardze złożonej w ubiegłym roku FTC twierdziła, że Cleo wprowadzała klientów w błąd co do szybkości dostępu do środków i kwoty zaliczki. Według urzędu serwis informował użytkowników o możliwości otrzymania „setek dolarów”, choć niemal nikt nie otrzymywał kwot zbliżonych do reklamowanych.
FTC oskarżyła również Cleo o ukryte opłaty za zaliczki tego samego dnia lub natychmiastowe zaliczki. Jednocześnie takie przelewy, według regulatora, często docierały dopiero następnego dnia. W marcu Cleo zgodziła się zapłacić 17 mln dolarów w celu uregulowania roszczeń, nie przyznając się do naruszeń.
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Kto otrzyma środki
Oczekuje się, że wypłaty otrzyma 2 124 796 klientów Cleo AI, którzy zapłacili za odpowiednie natychmiastowe zaliczki. Użytkownicy powinni otrzymać do 26 października wiadomość e-mail z adresu [email protected], jeśli jeszcze nie otrzymali takiego powiadomienia.
FTC planuje rozpocząć wysyłanie płatności przez PayPal od 27 października. Regulator wezwał odbiorców do aktywowania wypłaty w ciągu 30 dni. Dokładna wysokość indywidualnej rekompensaty nie została podana, jednak przy równym podziale ponad 15,8 mln dolarów między wszystkich odbiorców wyniosłaby ona nieco mniej niż 7,50 dolara.