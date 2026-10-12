FTC将向Cleo AI用户支付超过1580万美元——The Hill

在美国，联邦贸易委员会（FTC）将向超过210万名Cleo AI现金预支应用用户发放超过1580万美元。该款项与针对监管机构提出的指控所达成的和解有关，指控涉及该公司就预支金额和到账时间作出误导性声明，以及难以取消的订阅服务。

监管机构的指控

据The Hill报道，FTC在去年提交的诉状中称，Cleo在用户获得资金的速度以及预支金额方面误导了客户。该机构表示，该服务告知用户可以获得“数百美元”，但几乎没有人获得接近广告宣传金额的款项。

FTC还指控Cleo针对当日到账或即时预支收取隐藏费用。同时，据监管机构称，此类转账往往直到第二天才到账。3月，Cleo同意支付1700万美元以解决这些指控，但未承认存在违规行为。

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哪些人将收到资金

预计将有2,124,796名曾为相关即时预支付款的Cleo AI客户获得赔付款项。如果用户尚未收到此类通知，应在10月26日前收到来自[email protected]的电子邮件。

FTC计划从10月27日起通过PayPal开始发送款项。监管机构敦促收款人在30天内激活付款。个人赔偿的确切金额尚未公布，但如果将超过1580万美元在所有收款人之间平均分配，每人将获得略低于7.50美元。

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