RMF24：霍赫福格尔山或有多达40万立方米岩石坍塌

位于阿尔高阿尔卑斯山、德国与奥地利蒂罗尔边境的霍赫福格尔山顶，一条裂缝正在扩大，可能引发大规模岩石坍塌。科学家估计，最多可能有40万立方米岩石从山坡脱落，RMF24报道。

霍赫福格尔山海拔2592米。自19世纪以来，人们一直在观测其山顶的裂缝，且该裂缝随着时间推移不断扩大。研究人员数据显示，2024年，主裂缝最宽达6米、长约35米、深约60米。6月，山坡上已脱落约2000立方米岩石物质。

不稳定区域监测

科学家已对这座山不稳定的部分进行监测12年。起初，测量工作在野外考察期间进行；自2018年起，霍赫福格尔山上开始运行固定传感器和测量仪器。研究还使用了配备激光扫描仪的无人机。

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今年春季，设备记录到岩石每周最多移动5毫米。相比之下，阿尔卑斯山的平均移动速度约为每年1.8毫米。目前，山上安装了30多个传感器，能够以毫米级精度追踪岩体移动。

降水的作用与预警系统

最大位移出现在西南山脊上一条新裂缝附近，研究人员将其命名为Fissure 6。仪器数据每小时数次传送给科学家，使他们能够追踪变化并寻找可能发生坍塌的迹象。

强降雨、雷暴和积雪融化都可能影响山坡稳定性：水进入裂缝后，可能加速不稳定岩石碎块的移动。研究人员指出，坍塌前的信号可能仅在事发前几天甚至几小时出现。从奥地利一侧通往山顶的路线已对登山者关闭，而从德国一侧的路线仍然开放。

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