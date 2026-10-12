预测机构将五场参议院选举评级转向民主党——《国会山报》

美国预测机构库克政治报告（Cook Political Report）和弗吉尼亚大学政治中心的萨巴托水晶球（Sabato’s Crystal Ball）将堪萨斯州、新罕布什尔州、北卡罗来纳州、阿拉斯加州和南卡罗来纳州的参议院选举评级转向有利于民主党。据《国会山报》报道，此事发生在选举前不到一个月，当时两党正争夺参议院控制权。

北卡罗来纳州、阿拉斯加州和俄亥俄州的选举

根据最新民调，在北卡罗来纳州，前民主党州长罗伊·库珀领先前共和党全国委员会主席迈克尔·沃特利，领先幅度从个位数到两位数个百分点不等。与参议院共和党和民主党领导层有关联的超级政治行动委员会已减少在这场竞选中的资金投入，但并未完全停止。

在阿拉斯加州，民主党支持前众议院议员玛丽·佩尔托拉，她与现任共和党参议员丹·沙利文竞争。萨巴托水晶球将这场选举归入“倾向民主党”类别，而库克政治报告将其评为势均力敌。萨巴托水晶球的分析人士同时指出，沙利文是一名实力强劲的现任候选人。

在俄亥俄州，共和党参议员乔恩·休斯特正在参加特别选举，以完成JD·万斯在参议院剩余的任期。他的对手是前民主党参议员谢罗德·布朗，该场选举的民调结果经常处于统计误差范围内。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他竞争激烈的州

在缅因州，现任共和党参议员苏珊·柯林斯与民主党人特洛伊·杰克逊竞争，后者曾任缅因州参议院议长。《国会山报》指出，民调显示竞争激烈。在密歇根州，共和党人认为，民主党参议员加里·彼得斯决定不参选后留下的开放席位，是他们赢得席位的最佳机会之一。

在得克萨斯州，共和党人在未来广告预订方面拥有显著优势：根据AdImpact的数据，他们已预订超过5100万美元，而民主党预订了近500万美元。在艾奥瓦州，库克政治报告和萨巴托水晶球近几个月来一直将这场选举称为势均力敌，尽管Inside Elections认为其略微倾向共和党。

此外，两党都在关注明尼苏达州、南卡罗来纳州、内布拉斯加州和佐治亚州的选举。该媒体认为，若这些州中任何一个州的席位控制权发生意外变化，可能意味着其中一个政党迎来了特别成功的一天。

关注我们在