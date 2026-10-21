在波兰，由CBOS公众舆论研究中心编制的10月政治人物信任度排名中，总统卡罗尔·纳夫罗茨基保持第一位。53%的受访者信任他，与9月持平。34%的受访者表示不信任这位国家元首，比一个月前低1个百分点。

RMF24报道了这项调查结果。副总理兼外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基位居第二：44%的受访者信任他，比9月高1个百分点。不信任西科尔斯基的人数比例下降了3个百分点，至32%。

谁进入前五名

副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什以42%的信任度排名第三。与此同时，与前一个月相比，他的得分下降了3个百分点，32%的受访者表示不信任他。

总理唐纳德·图斯克位居第四：36%的调查参与者信任他，51%不信任他。华沙市长拉法乌·恰斯科夫斯基以35%的信任度位列第五；45%的受访者表示不信任他。

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紧随其后的是众议院副议长、联盟党领袖克日什托夫·博萨克，信任度为34%。29%的受访者分别信任瓦尔德马尔·茹雷克和众议院议长沃吉米日·恰扎斯特。

不信任度最高的政治人物

在纳入调查的政治人物中，法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基的不信任度最高，为60%。其后依次为格热戈日·布劳恩的59%、前总理马特乌什·莫拉维茨基的54%、普热梅斯瓦夫·恰尔内克的52%以及唐纳德·图斯克的51%。

CBOS调查于10月1日至11日进行，样本为1028人。60.7%的访谈为面对面进行，25.3%通过电话进行，另有14%通过互联网进行。

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