英国边境安全负责人邓肯·卡普斯警告称，乘坐小船横渡英吉利海峡的移民面临大规模死亡风险。在英国议会内政事务委员会的听证会上，他表示，最令人担忧的是船只尺寸增大以及船上人数增加。

据The National报道，今年一艘被描述为“巨型充气船”的船上发现了创纪录的230名移民。卡普斯表示，海峡发生造成大量人员伤亡事件只是时间问题。

经由诺曼底的路线

卡普斯解释说，走私者正针对英国和法国当局限制船只供应的行动调整策略。他表示，他们正向南移动——从敦刻尔克和加来地区转往诺曼底——以避免在将船只运往出发海滩时被拦截。

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他称，与法国伙伴合作关闭这条路线，是未来两到三个月的主要任务之一。这种横渡距离接近60海里，而卡普斯评估认为，冬季尝试穿越海峡可能导致人员死亡。

抵达人数减少，但风险更高

据该媒体报道，英国和法国当局的行动已将移民抵达人数降至2020年以来的最低水平；该数字可能降至2019年的水平。与此同时，寻求庇护者因船只过度拥挤而面临的危险正在增加。

卡普斯还表示，目前约有3,800名移民在法国北部，主要位于敦刻尔克附近的一个营地。这大约是约两年前的两倍。英国和法国达成了一项价值6.6亿英镑的三年协议，以防止小船横渡英吉利海峡，该协议被认为与此类抵达人数的减少有关。

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