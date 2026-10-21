Szef brytyjskiej ochrony granic Duncan Capps ostrzegł przed ryzykiem masowej śmierci migrantów przeprawiających się przez kanał La Manche małymi łodziami. Podczas przesłuchania w Komisji Spraw Wewnętrznych brytyjskiego parlamentu oświadczył, że największe obawy budzą rosnące rozmiary jednostek i liczba osób na pokładzie.

Jak podaje The National, w tym roku na jednej łodzi, opisanej jako „mega-ponton”, zauważono rekordową liczbę 230 migrantów. Według Cappsa masowy incydent z ofiarami w cieśninie jest tylko kwestią czasu.

Trasy przez Normandię

Capps wyjaśnił, że przemytnicy dostosowują taktykę w odpowiedzi na działania brytyjskich i francuskich władz, mające ograniczyć dostawy łodzi. Jak powiedział, przemieszczają się na południe — z rejonów Dunkierki i Calais do Normandii — aby uniknąć przechwycenia podczas transportu łodzi na plaże, z których odbywają się wypłynięcia.

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Uznał zamknięcie tej trasy za jedno z głównych zadań na najbliższe dwa–trzy miesiące, realizowane we współpracy z francuskimi partnerami. Długość takiej przeprawy wynosi niemal 60 mil morskich, a próby przekroczenia cieśniny zimą mogą, według oceny Cappsa, prowadzić do śmierci ludzi.

Mniej przyjazdów, ale większe ryzyko

Według publikacji działania brytyjskich i francuskich władz zmniejszyły liczbę przyjazdów migrantów do najniższego poziomu od 2020 roku; wskaźnik może spaść do poziomu z 2019 roku. Jednocześnie zagrożenie dla osób ubiegających się o azyl rośnie z powodu przepełnionych łodzi.

Capps poinformował również, że obecnie w północnej Francji przebywa około 3 800 migrantów, głównie w obozie w pobliżu Dunkierki. To około dwa razy więcej niż mniej więcej dwa lata temu. Wielka Brytania i Francja zawarły trzyletnią umowę o wartości 660 mln funtów szterlingów, aby zapobiegać przeprawom przez kanał La Manche małymi łodziami, którą wiąże się ze spadkiem liczby takich przyjazdów.

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